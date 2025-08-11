Bình giữ nhiệt EcoFlask giữ trọn niềm tin chất lượng với 3 năm liên tiếp đạt kết quả kiểm nghiệm an toàn

Sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và lối sống bền vững đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng bình giữ nhiệt cá nhân, đặc biệt trong giới văn phòng và các gia đình trẻ. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng bước vào "ma trận" của các lựa chọn, họ thường đối mặt với những câu hỏi không dễ trả lời: Vật liệu sản xuất có thực sự an toàn? Liệu sản phẩm có thôi nhiễm kim loại nặng hay hóa chất độc hại khi tiếp xúc với nước nóng? Lớp sơn phủ bắt mắt có dễ bong tróc sau vài lần sử dụng?

Những lo ngại này hoàn toàn có cơ sở, khi mà các sản phẩm giá rẻ, không được kiểm định chất lượng vẫn đang trôi nổi trên thị trường. Thay vì tham gia vào cuộc chiến về giá, EcoFlask đã lựa chọn một chiến lược dài hạn và bền vững hơn: minh bạch hóa chất lượng thông qua những kết quả kiểm nghiệm uy tín. Hành trình 3 năm kiên trì chinh phục các tiêu chuẩn kiểm định từ những tổ chức hàng đầu thế giới và Việt Nam không chỉ là một thành tích, mà còn là một lời cam kết về trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Bộ ba kiểm nghiệm khắt khe bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của EcoFlask

Việc sở hữu đồng thời ba kết quả kiểm nghiệm an toàn liên tiếp trong 3 năm đã thể hiện chiến lược kiểm soát chất lượng sản phẩm toàn diện, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đầu tiên, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Năng suất Chất lượng Deming tập trung vào việc sàng lọc các hóa chất hữu cơ tiềm ẩn nguy cơ. Để đạt được kết quả này, sản phẩm của EcoFlask phải vượt qua các bài kiểm tra hóa học và vật lý chuyên sâu, phân tích sự hiện diện của các chất độc hại như BPA, Phenol, Formaldehyde. Quy trình kiểm định của Deming nổi tiếng nghiêm ngặt: chỉ cần phát hiện bất kỳ dấu vết nào của các chất gây hại này, quá trình kiểm tra sẽ bị dừng lại ngay lập tức. Việc EcoFlask vượt qua thành công bài kiểm tra này là một lời khẳng định rằng sản phẩm hoàn toàn tinh khiết, không chứa các hợp chất có thể gây rối loạn nội tiết hay các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Tiếp đến, kết quả kiểm nghiệm từ SGS (Société Générale de Surveillance), tập đoàn kiểm định hàng đầu thế giới có mặt tại hơn 140 quốc gia, lại là một "tấm khiên" vững chắc chống lại nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Với hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và được công nhận bởi các tổ chức quốc tế như UKAS, ANAB, kết quả từ SGS mang giá trị toàn cầu. Bình giữ nhiệt EcoFlask đã được SGS xác nhận không chứa các kim loại nặng độc hại như Chì (Pb), Cadmium (Cd) và Arsenic (As). Đây là những kim loại có khả năng tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương hệ thần kinh, thận và hệ miễn dịch, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Kết quả kiểm nghiệm từ SGS đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng bình EcoFlask mỗi ngày mà không lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng.

Cuối cùng, kết quả kiểm nghiệm từ QUATEST 3 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam (QCVN 12-3 : 2011/BYT) là sự bảo chứng quan trọng về mức độ an toàn khi sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ở nhiệt độ cao. Đây là một trong những quy chuẩn khắt khe tại Việt Nam, mô phỏng chính xác điều kiện sử dụng thực tế khi đựng đồ uống nóng. Cả bình và cốc giữ nhiệt EcoFlask đều đã trải qua các bài thử ngâm thôi nhiễm ở nhiệt độ ≥ 95°C. Kết quả cho thấy sản phẩm không phát sinh các chất độc hại như Phenol, Formaldehyde, không có dư lượng hóa chất và không thôi nhiễm kim loại nặng ngay cả trong môi trường axit (axit xitric 0,5%) và cồn (ethanol 20%). Điều này chứng minh sản phẩm an toàn, không làm biến đổi chất lượng đồ uống.

Nền tảng chất lượng đến từ sự đầu tư vào cốt lõi

Nền tảng của sự an toàn này chính là việc sử dụng ruột bình bằng inox 304 dày dặn, một loại vật liệu cao cấp được công nhận rộng rãi trong ngành thực phẩm vì đặc tính chống ăn mòn, không phản ứng hóa học và độ bền cao.

Bên cạnh đó, các yếu tố về hiệu suất và độ bền cũng được chú trọng: công nghệ chân không EVI giúp giữ nhiệt ổn định; lớp sơn tĩnh điện siêu bền chống trầy xước và bong tróc; cùng thiết kế nắp thép không gỉ và gioăng silicon chống tràn tuyệt đối. Chính sách bảo hành kỹ thuật lên đến 3 năm cũng là một minh chứng cho cam kết về độ bền bỉ của sản phẩm.

Trong một thị trường mà niềm tin của người tiêu dùng đang bị thử thách, động thái của EcoFlask cho thấy một hướng đi đáng khích lệ. Bằng việc chủ động theo đuổi và duy trì các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, thương hiệu không chỉ xây dựng lợi thế cạnh tranh cho riêng mình mà còn góp phần nâng cao mặt bằng chất lượng chung, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng thông thái và định hình một sân chơi minh bạch hơn cho toàn ngành hàng.

EcoFlask Vietnam cùng bản gốc kết quả kiểm nghiệm: https://ecoflask.vn/pages/giay-chung-nhan