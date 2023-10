Bình Dương: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 3 thanh niên tử vong

Ngày 17-10, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, 3 nam thanh niên, gồm: Nguyễn Hữu Trung (23 tuổi, quê Đắk Lắk), Lữ Quang Minh (21 tuổi, quê Nghệ An) và Bùi Hoàng Tâm (16 tuổi Tân Uyên, Bình Dương) chở nhau trên xe máy mang biển số 47B2-471.02, lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ TP Thủ Dầu Một đi ngã tư Miếu ông Cù.

Khi đến đoạn qua khu phố Bình Quới A, thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An thì tông vào cột đèn chiếu sáng và dải phân cách bằng bê tông để phân chia 2 hướng đi.

Chiếc xe máy không bị hư hỏng nhiều sau cú va chạm mạnh

Cú tông mạnh làm 3 thanh niên ngã xuống đường nằm bất động, trong khi đó, chiếc xe máy vẫn tiếp tục lao đi khoảng 20m, sau đó văng lên vỉa hè.

Cả 3 nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên đều không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.