Bình Dương sẽ có "siêu dự án" bất động sản hơn 13.500 tỉ đồng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 2062/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông An Tây tại phường An Tây và xã Phú An, thành phố Bến Cát.

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 288,84 ha; trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 280,44 ha, diện tích mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 8,4 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 14.300 người, tổng số căn hộ/căn nhà dự kiến khoảng 7.100 căn. Vốn đầu tư của dự án dự kiến 13.564 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án Đông An Tây

UBND tỉnh Bình Dương giao UBND TP Bến Cát phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký ngày 12-7, đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông An Tây dự kiến bao gồm các khu nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở tái định cư dạng liền kề, nhà ở xã hội dạng liền kề (để bán, cho thuê, cho thuê mua) kết hợp với các công trình thương mại dịch vụ đơn vị ở, thương mại liền kề, thương mại dịch vụ (văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng,...).

Đồng thời, các công trình giáo dục (trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT), công trình y tế đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các công trình cây xanh, mặt nước; góp phần đưa quỹ đất khu vực vào khai thác có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường An Tây, xã Phú An nói riêng và TP Bến Cát nói chung.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 10.000 tỉ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án trong thời gian không quá 12 năm kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định của pháp luật có trách nhiệm lập phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần và được thể hiện tại đồ án quy hoạch chi tiết tỉ ệ 1/500 đảm bảo hiệu quả đầu tư, tính khả thi, phù hợp quy hoạch các cấp và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Để mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án khu đô thị Đông An Tây. Trong đó yêu cầu cụ thể về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.