Bình Dương: Qua chốt kiểm dịch giấy âm tính hết hạn bị "làm luật" 2 triệu đồng

Cụ thể, trưa 16-8, Đ. được cửa hàng yêu cầu giao đơn hàng từ đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TP Dĩ An qua khu Bình Thung, phường Bình An. Khi chạy trên Quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì bị lực kiểm soát của phường Bình An (ngay đầu đường Thống Nhất) yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Lúc này, lực lượng kiểm soát chốt phát hiện giấy thông hành của anh Đ. hết hạn nên một người tên Công và một người tên Thuận (đều mặc đồ thường dân) yêu cầu anh Đ. chạy xe về phường để lập biên bản xử phạt hành chính.

Tin nhắn báo bạn của Đ. đã chuyển thành công vào tài khoản của Công 2 triệu đồng

Khi đi đến khúc cua vào khu dân cư Phú Hồng Thịnh, Công yêu cầu anh Đ. chung tiền rồi cho đi. Anh Đ. năn nỉ bỏ qua thì ông Công hù doạ lỗi này là phạt tù và yêu cầu chung tiền nhanh để đi.

Do anh Đ. không có tiền mặt nên xin qua ATM rút để đưa nhưng Công không đồng ý. Đ. xin gọi quản lý mang tiền ra để đóng nhưng Công cũng không đồng ý mà yêu cầu chuyển khoản. Sau đó, anh Đ. phải nhắn tin nhờ một người bạn làm trong cửa hàng chuyển vào tài khoản của Công 2 triệu đồng. Khi có xác nhận tiền đã vào tài khoản, Công mới cho anh Đ. đi.

Công (áo đen), người đã yêu cầu anh Đ. chuyển khoản cho mình 2 triệu đồng

Vụ việc sau đó được Đ. phản ánh lên khu phố và UBND phường Dĩ An. Ngày 19-8, Công và Thuận đã gửi lại 2 triệu đồng để khu phố trả lại cho Đ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch TP Dĩ An xác nhận có vụ việc trên và cho biết địa phương đang xem xét xử lý.