Những ngày qua, người dân ở Bình Dương hoang mang, lo sợ sau khi xem lại camera ghi cảnh cướp tài sản người đi xe máy trên đường làm nạn nhân té ngã.

Theo đó, camera hành trình của xe ôtô đã quay lại cảnh vụ cướp chiều 28/6, trên đường ĐT 743, đoạn gần qua khu vực ngã tư 550 giáp ranh giữa thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An.

Hai đối tượng điều khiển xe máy rồ ga vượt lên áp sát một người phụ nữ đi xe máy, rồi đối tượng ngồi sau dùng tay giật tài sản trên cổ người phụ nữ. Sau khi gây án, hai đối tượng nhanh chóng rồ ga rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân bị té ngã ra đường.

Trước đó, đêm 26/6, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cũng xảy ra vụ cướp tương tự.

Một cô gái điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khi đi qua đoạn đường vắng đã bị 2 đối tượng áp sát giật dây chuyền. Cô gái này cũng bị ngã ra đường nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Bình Dương: Người dân hoang mang trước nạn cướp giật

Trước tình trạng đối tượng cướp giật tài sản ngang nhiên thực hiện hành vi, không màng tính mạng nạn nhân khiến người dân bức xúc , lo sợ mỗi khi ra đường.

Nói về tình trạng trộm cắp, cướp giật trong thời gian qua, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho hay tình hình trộm cướp trên địa bàn có tính chất phức tạp như hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Theo đại tá Chính, nhiều đối tượng do ảnh hưởng của cuộc sống, mất việc làm sau dịch dẫn đến thiếu tiền sau đó đi trộm cướp, một số đối tượng từ các tỉnh thành khác đến Bình Dương nhưng không tìm việc làm. Ngoài ra, nhiều đối tượng là các thanh niên ăn chơi, lêu lổng và nghiện ma túy dẫn đến thiếu tiền sau đó rủ rê, tụ tập trộm cướp để có tiền sử dụng ma túy.

Nữ sinh bị cướp điện thoại khi đang đi trên vỉa hè ở Bình Dương, công an sau đó đã bắt giữ được đối tượng nhờ camera an ninh của người dân ghi lại

Để trấn áp loại tội phạm trên, cùng với việc yêu cầu công an tại các địa phương trên toàn tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, khu vực có tình hình an ninh trật tự phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương mong muốn cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhằm giúp người dân biết thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp cũng như tự biết bảo quản tài sản để cùng nhau đẩy lùi các loại tội phạm.