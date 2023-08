Bình Dương: Làm tiếp viên karaoke để... trốn truy nã

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, thông tin đã bắt giữ Trương Thị Hoàng Dung (sinh năm 2000, quê Quảng Bình) đang bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm Dung bị trinh sát bắt

Trước đó, Dung bị Công an TP Dĩ An bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, sau đó đối tượng đã bỏ trốn.

Đến tháng 8-2022, công an đã ra quyết định truy nã.

Sau thời gian truy tìm, các trinh sát thuộc tổ truy nã Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Dung trốn tại TP Thuận An và đang làm cho một quán karaoke trên địa bàn.

Quá trình theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ Dung trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, TP Thuận An, khi đối tượng đang trên đường đi làm việc.