Bình Dương làm gần 100km đường ven sông Sài Gòn, song hành với Vành đai 3, 4 TPHCM

Ngày 16/2, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã thống nhất triển khai đề án xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn , đi qua các thành phố: Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và huyện Dầu Tiếng.

Theo đề án, tổng chiều dài toàn tuyến đường ven sông Sài Gòn khoảng 98,2km, kết nối với đường song hành Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, ĐT.744 và một số dự án đang triển khai trong hành lang đường ven sông như Cụm cảng An Sơn, cảng An Tây , cảng Phú Cường Thịnh.

Sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương (trong ảnh: địa phận tỉnh Bình Dương vị trí bìa phải)

Trong đó, đoạn qua TP Thuận An dài 13,6km với quy mô lộ giới 32m, có 6 làn xe, hướng tuyến bám theo đường đê bao sông Sài Gòn hiện hữu (cách bờ sông từ 20 - 40m). Đoạn qua TP Thủ Dầu Một dài 16,7km với quy mô lộ giới từ 14 - 32m. Đoạn qua TP Bến Cát dài 27,9km với quy mô lộ giới từ 28 - 36,5m. Đoạn qua huyện Dầu Tiếng dài 39,79km với quy mô lộ giới 32m.

Đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua TP Thuận An dự kiến chi hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn (thuộc phường Bình Nhâm và xã An Sơn) có chiều dài tuyến 2,2km. Đoạn này có tổng mức đầu tư dự kiến 1.463,85 tỷ đồng.

Đoạn từ cảng An Sơn đến rạch Bà Lụa (thuộc xã An Sơn) có chiều dài tuyến 2,1km. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.389,17 tỷ đồng.

Đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 (thuộc phường Lái Thiêu và phường Vĩnh Phú) có chiều dài 1,8km. Dự kiến tổng mức đầu tư 1.483,68 tỷ đồng.

Đoạn từ đường Vĩnh Phú 40 đến giáp cầu Vĩnh Bình (thuộc phường Vĩnh Phú) có chiều dài 3,9km. Dự kiến tổng mức đầu tư là 1.693,61 tỷ đồng.

Sông Sài Gòn đoạn qua địa phận TP Thủ Dầu Một

Đường ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Phú Cường đến chợ Thủ Dầu Một đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 9/2022

Đoạn qua TP Thủ Dầu Một dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng , trong đó đoạn dài 4,8 km (từ cầu Phú Cường đến rạch Bà Lụa) gồm 3 km đã hoàn thành xây dựng, còn 1,8 km (từ rạch Bảy Tra đến rạch Bà Lụa) đang triển khai xây dựng. Tổng vốn đầu tư cho đoạn dài gần 5 km này khoảng 2.133 tỷ đồng, phần lớn là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng .

Đối với đoạn qua TP Bến Cát và huyện Dầu Tiếng có chiều dài gần 70 km, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu về tổng mức đầu tư và thời gian bắt đầu triển khai thực hiện.