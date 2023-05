Bình Dương: Kinh hoàng phát hiện 2 đoạn chân người ở bãi đất trống

Tối nay 24-5, C ông an phương Tân Phước Khánh đang phối hợp với Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương điều tra vụ chân người bị đốt cháy ở bãi đất trống trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đi ngang đám đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 2 đoạn chân người cháy đen nên trình báo công an.

Theo người dân, 2 đoạn chân bị thiêu cháy, riêng phần bàn chân thì vẫn chưa cháy hết. Đáng chú ý, bên cạnh là mảnh vải nghi là của chiếc túi du lịch để bỏ 2 đoạn chân.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước Khánh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an TP Tân Uyên điều tra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết công an đang bảo vệ hiện trường. Trước mắt, chưa có thông tin gì về 2 đoạn chân nói trên.