Bình Dương hỏa tốc ra văn bản về quản lý thông hành, đón công nhân trở lại làm việc

Ngày 1/10, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký công văn hỏa tốc liên quan đến việc quản lý người di chuyển qua các tỉnh, thành phố lân cận.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh giao Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong việc phối hợp đưa công nhân và người lao động ra khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương cần lưu ý phải có sự thống nhất, đồng thuận của chính quyền các tỉnh, thành phố khác và được tổ chức thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và có sự phối hợp với các tỉnh, thành liên quan tổ chức hỗ trợ cần thiết, kịp thời nhằm động viên công nhân, người lao động không tự ý di chuyển về quê. Phối hợp đón công nhân, người lao động đã về quê trở lại làm việc, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Bình Dương đề nghị người dân không tự phát về quê ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch

Giao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan của các tỉnh Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quản lý người dân di chuyển bên trong khu vực, tạo thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn.



Để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Bình Dương triển khai quét mã QR đối với người và phương tiện di chuyển. Quét mã QR là ứng dụng quản lý thông tin người ra, vào địa điểm bằng mã QR.

Mỗi người dân khi vào, ra các cơ quan, tổ chức, chốt kiểm dịch, bệnh viện, địa điểm công cộng... được ghi lại lịch sử di chuyển bằng cách quét mã QR .

Nếu người đó trở thành một ca nhiễm hoặc nghi nhiễm, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định người đó là ai, đã vào, ra những địa điểm nào để xác định nguy cơ lây nhiễm và khuyến cáo trong cộng đồng, khuyến cáo cho chủ địa điểm xuất hiện ca nhiễm, ca nghi nhiễm các biện pháp xử lý, kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Các dữ liệu phục vụ truy vết khi có ca nhiễm, nghi nhiễm sẽ được giám sát, tiến hành truy vết thông qua nền tảng truy vết.