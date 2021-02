Bình Dương dỡ phong tỏa sớm một số khu vực để người dân kịp mua sắm Tết

Trước đó, chiều 9/2, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa một số khu vực sớm hơn dự kiến ban đầu.

Nội dung công văn nêu, theo đề nghị của Sở Y tế Bình Dương về việc đánh giá kết quả xử lý ổ dịch tại huyện Phú Giáo và TP Thủ Dầu Một, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một quyết định dỡ bỏ phong tỏa tại các khu vực phường Phú Hòa; khu vực Đại học Thủ Dầu Một để người dân sinh hoạt bình thường, kịp thời kịp đón Tết Nguyên đán.

Lực lượng chức năng dở chốt trong đêm

Căn cứ công văn trên, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cùng đoàn đi khảo sát. Đến tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một đã ký công văn hỏa tốc về việc dở bỏ phong tỏa vào rạng sáng ngày 10/2.

Theo kế hoạch ban đầu, các khu vực bị phong tỏa ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một đến mùng 5 Tết mới được dỡ bỏ. Tuy nhiên, sau khi nghe đánh giá từ phía đơn vị chuyên môn, địa phương đã quyết định dỡ phong tỏa trước Tết.

Xe chuyên dụng điều đến các chốt để vận chuyển dụng cụ

Tuy nhiên, người dân trong các khu vực được dỡ bỏ phong tỏa phải cam kết thực hiện các việc gồm: Theo dõi sức khỏe hàng ngày, khai báo y tế gần nhất nếu có dấu hiệu bất thường; Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch; Cài đặt Bluezone trên điện thoại để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc COVID-19 và khai báo y tế.

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng nay cho thấy, người dân các khu vực được dỡ cách ly đi mua sắm Tết tuân thủ nghiêm túc việc treo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người.

Trước đó, xác định được ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng (BN1801) cư trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương, ngày 31/1, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Khu cách ly y tế vùng dịch Covid-19 tại ấp Cà Na, xã An Bình. Theo đó, khoanh vùng cách ly tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ấp Cà Na, xã An Bình với 388 hộ, 1.005 nhân khẩu trong 28 ngày kể từ 17 giờ 30 phút ngày 30/1.

Cùng với huyện Phú Giáo, thành phố Thủ Dầu Một cũng đã ban hành Công văn số 254/UBND-VX ngày 31/01/2021 sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 (BN1843) là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một.

Theo đó, thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo UBND phường Phú Hòa triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly y tế vùng có dịch đối với khu phố 5 và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, hẻm 574 đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 7 trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/02/2021 đến 00 giờ 00 phút ngày 15/02/2021.

Ngày 02/02/2021, UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục ban hành Công văn số 271/UBND-VX mở rộng phong tỏa thêm một phần khu phố 6, khu phố 3, phường Phú Hòa.

Ngày 06/2, phát hiện thêm 1 ca mắc COVID-19 (BN1979) cư trú tại chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, UBND phường Vĩnh Phú đã quyết định phong tỏa toàn bộ Khu chung cư Ehome 4 với 1.813 hộ, 3.734 nhân khẩu để phòng, chống dịch bệnh.