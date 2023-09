Bình Dương: Công an truy tìm đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh

Ngày 7-9, một lãnh đạo Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1989, quê tỉnh Thanh Hóa, thường trú tỉnh Đắk Lắk).

Nguyễn Xuân Thịnh

Hơn 1 tháng trước, Công an TP Tân Uyên nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty TNHH Best Express Việt Nam, tố giác Nguyễn Xuân Thịnh là Trưởng Bưu cục Công ty Best Express tại TP Tân Uyên có hành vi "Tham ô tài sản" với giá trị lớn.

Qua công tác xác minh, Công an TP Tân Uyên xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Xuân Thịnh đi đâu, làm gì không rõ.

Công an TP Tân Uyên đã ra quyết định truy tìm đối với Thịnh, đồng thời đề nghị tổ chức, cá nhân nào phát hiện người nêu trên hoặc có thông tin có liên quan đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.