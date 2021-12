Bình Định thêm 268 ca Covid-19 mới, tăng cấp độ dịch lên nguy cơ cao

Sáng 7-12, Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương này.

Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Bình Định ngày 7-12

Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, Bình Định ghi nhận thêm 268 ca Covid-19 mới, tăng 26 ca so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca mắc lên 5.879. Trong đó, TP Quy Nhơn nhiều nhất với 138 ca, tiếp theo là huyện Phù Cát 35 ca, huyện Tuy Phước 33 ca, thị xã An Nhơn 29 ca…

Theo đánh giá của các ngành chức năng địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Bình Định vẫn đang diễn biến khá phức tạp với số ca F0 tăng lên từng ngày.

Trước đó, chiều 6-12, UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành quyết định về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh Bình Định được nâng lên cấp độ 3 - nguy cơ cao, tương ứng với vùng cam.

Đối với cấp xã: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 67 xã, phường, thị trấn (giảm 16 xã, phường, thị trấn so với tuần trước). Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 59 xã, phường, thị trấn (tăng 5 xã, phường, thị trấn). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 26 xã, phường, thị trấn (tăng 7 xã, phường, thị trấn). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 7 xã, phường: Nhơn Bình, TP Quy Nhơn; Cát Lâm, huyện Phù Cát; Phước Sơn, huyện Tuy Phước; Canh Liên, huyện Vân Canh; Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ; Bình Tường và Tây Phú, huyện Tây Sơn (tăng 4 xã, phường).

Đối với cấp huyện: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 2 địa phương là huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phù Cát (giảm 1 địa phương so với tuần trước). Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 5 địa phương: TX Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, An Lão (giảm 1 địa phương). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 4 địa phương là TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và huyện Vân Canh, Tuy Phước (tăng 2 địa phương).