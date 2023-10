Bình Định sẽ đấu giá hơn 200 lô đất, giá khởi điểm cao nhất gần 9 tỷ/lô

Đầu tháng 11/2023, được Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương tổ chức đấu giá cho 54 lô đất. Đây là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Diện tích các lô đất từ 191,2 – 465,9m2. Giá khởi điểm từ 11,7 – 18,3 triệu đồng/m2; tương đương trên 2,7 tỷ đến hơn 8,5 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá và công bố giá diễn ra tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Cũng trong tháng 11, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương sẽ tổ chức đấu giá 104 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Trong đó, có 67 lô đất tại khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng thuộc phường Bình Định và phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. 37 lô đất tại khu dân cư tiếp giáp với khu dân cư N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Những lô đất này thuộc đất ở tại đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất từ 100 – 185,7m2.

Giá khởi điểm từ 9,5 – 15,6 triệu đồng/m2, tương đương trên 1,1 tỷ đến hơn 2,1 tỷ đồng/lô. Cuộc đấu giá và công bố giá diễn ra tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Với các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá sẽ được tổ chức vào các ngày chủ nhật hàng tuần sau ngày 12/11.

Ngoài ra, đơn vị đấu giá này còn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão. Đây là các lô đất ở đô thị, thuộc khu dân cư thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão. Diện tích 58 lô đất từ 130,2 – 159,1m2. Giá khởi điểm từ 3,6 – 4,2 triệu đồng/m2; tương đương 491 triệu đồng đến hơn 771 triệu đồng/lô.