Ngày 17/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết quả giám định nguyên nhân vụ nổ bình khí tại Công ty CP Thiên Phúc đóng ở Cụm công nghiệp Quang Trung (TP. Quy Nhơn), làm 2 người thương vong.

Nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Trương Định

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Đà Nẵng, vụ nổ xảy ra là do rò khí ở cổ bình oxy hóa lỏng dẫn đến phát nổ . Đây là sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình lao động, không phải lỗi của con người. Do đó, Công an tỉnh Bình Định không khởi tố vụ án.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h45 ngày 28/8/2023, tại Công ty CP Thiên Phúc xảy ra vụ nổ bình khí oxy lỏng. Vụ nổ đã khiến ông Đ.V.H (47 tuổi, huyện Phù Cát) tử vong tại chỗ; ông T.C.C (30 tuổi, TP. Quy Nhơn) bị thương được đưa đi cấp cứu.