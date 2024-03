Vào ngày 30/3, diễn viên Bình An đã đăng tải hình ảnh tập luyện thể dục thể thao với bà xã Phương Nga. Anh còn hài hước tiết lộ lý do bà xã có clip "tác động vật lý" hơi mạnh tay vì mới đi tập cầu lông. "Vợ em tâm sự với em rằng, vợ mới tập cầu lông nên chưa kiểm soát được lực, xin lỗi bạn ạ", diễn viên sinh năm 1993 cho hay. Cư dân mạng hài hước trêu đùa Bình An là quyết dí kể xấu bà xã tới cùng sau clip viral của cặp đôi.



Vừa qua, diễn viên Bình An và người đẹp Phương Nga chiếm sóng mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc trêu đùa nhau vô cùng đáng yêu. Nam diễn viên đăng tải đoạn clip "động tay, động chân" với Phương Nga trên bàn ăn. Khi Bình An lỡ tay đánh vào đùi Phương Nga, nàng hậu đã có ngay biểu cảm nhăn mặt và thốt lên: "Đau quá bạn ơi". Liền sau đó, cô còn bật chế độ "ăn miếng trả miếng" với chồng bằng hành động vung tay đánh trả.

Diễn viên Bình An đăng hình ảnh bên Quỳnh Nga, tiết lộ lý do bị bà xã "tác động vật lý"

Vừa qua, cặp đôi chiếm sóng mạng xã hội vì clip "động tay động chân" trên bàn ăn

Biểu cảm hài hước của diễn viên Bình An khiến netizen cười ngả nghiêng

Sau hơn 4 năm bên nhau, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2022. cặp đôi đã có cái kết đẹp. Về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Bên cạnh những giây phút lãng mạn, Bình An cũng thường xuyên "dìm hàng" và "kể xấu" những khoảnh khắc lầy lội của bà xã trên MXH.

Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này.

Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".

Cả hai về chung một nhà vào tháng 10/2022