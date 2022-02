Bình An: Diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng, tuy nhiên vẫn chưa có điểm nhấn



Bình An ban đầu không lựa chọn con đường diễn xuất là sự nghiệp của mình. Để đi đến con đường nghệ thuật, nam diễn viên điển trai đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Bình An có gia cảnh bình thường.

Bố anh là vận động viên bóng chuyền nhưng đã về hưu, mẹ làm buôn bán nhỏ. Ban đầu, Bình An thi vào ngành điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhưng nhờ có vóc dáng đẹp nên anh còn đi làm thêm bằng việc làm mẫu chụp ảnh cho các shop thời trang, các báo tuổi teen.

Bình An từng trải qua quá nhiều vất vả trong quá khứ nhưng anh vẫn bị đồn là "con nhà giàu".

Sau 1 năm học tại trường Đại học, Bình An nhận ra mình không hợp với ngành điện tử nên anh quyết định nghỉ học để thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Nhưng do điều kiện gia đình không cho phép anh theo đuổi ước mơ của mình nên trong thời gian đầu nghỉ học anh đã phải đi kiếm việc làm thêm để có tiền đi học.

Kể từ đây, Bình An tiếp tục làm nghề người mẫu cho các nhãn hàng hay các tạp chí thời trang. Có thời gian, nam diễn viên còn cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam ở kênh thông tin dành cho giới trẻ. Cuộc sống vất vả như vậy nhưng Bình An vẫn là hình mẫu đẹp trong mắt các bạn trẻ bởi sự lạc quan, năng động.



Vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên VTV.

Bình An quen mặt với khán giả trẻ trong nhiều bộ phim như: 5s Online, Tình và Lý, Zippo - mù tạt và em, Đi qua mùa hạ, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương...

Dù tham gia liên tục trong nhiều dự án phim đình đám nhưng Bình An vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Hiện tại, anh vẫn nỗ lực cố gắng hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bình An và tình yêu êm đềm bên Á hậu Phương Nga

Bình An ở 28 đã trải qua nhiều áp lực trong cuộc sống, lận đận trong diễn xuất nhưng trong tình duyên, anh lại khá may mắn. Anh vừa công khai yêu đương với Á hậu 1 Phương Nga. Nói về chuyện kín tiếng trong việc hẹn hò, Bình An tâm sự: "Trước kia, hai đứa cứ phải giấu giếm, sợ bị chụp hình khi đi chơi chung. Sau ngày hôm nay, mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc. Đây là thời điểm phù hợp nhất để chúng tôi thông báo với mọi người".

Bình An có một tình yêu êm đềm bên Á hậu Phương Nga.

Nói về lý do yêu Phương Nga, Bình An tiết lộ: "Phương Nga hồn nhiên, đáng yêu. Tôi yêu nhất nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Chúng tôi biết nhường nhịn nên ít cãi vã, giận hờn". Hiện tại, sau hơn 4 năm công khai, Bình An đang hạnh phúc bên người yêu xinh đẹp. Điều quan trọng, nam diễn viên còn trẻ tuổi và còn cả chặng đường nghề rộng mở ở phía trước.

Chia sẻ về tình yêu hiện tại, Bình An nói:"Sức mạnh tình yêu to lớn lắm, nó có thể thay đổi lập trường của con người. Trước đây, lập trường của An là không yêu một người làm nghệ thuật. Thời gian đầu 2 đứa quen nhau thì Phương Nga cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường. Sau khi đi thi cuộc thi hoa hậu Việt Nam và đạt được danh hiệu Á hậu thì Phương Nga mới bắt đầu làm nghệ thuật". Bình An còn cảm thấy việc công khai tình yêu sẽ giúp cả hai có động lực và nhiều "sức mạnh" vượt qua mọi thử thách. Họ sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày để tình yêu được bền lâu.

Á hậu Phương Nga nghẹn ngào xúc động khi bạn trai cầu hôn.

Và mới đây, Bình An đã quyết định cầu hôn Á hậu Phương Nga trong không khí ấm áp trang trọng. Người đẹp của Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã nghẹn ngào xúc động vì tấm chân tình của bạn trai diễn viên.

Bình An và Á hậu Phương Nga hạnh phúc sau nhiều năm hẹn hò.