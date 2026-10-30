Nhận xét của nhà đồng sáng lập Microsoft đang được chia sẻ trên mạng, nhưng thông điệp phía sau vượt xa chuyện một lập trình viên bị AI vượt qua.

Tại Royal Society ở London, Bill Gates trò chuyện với James Harding của The Observer về AI. Bài phỏng vấn đăng ngày 25/10/2026 ghi lại một nhận xét đáng chú ý: cuối năm 2025, ông nhận ra kỹ năng lập trình theo đuổi từ tuổi 13 về cơ bản đã lạc hậu.

Harding hỏi liệu một người còn có thể trở thành người viết mã giỏi nhất thế giới. “Không”, Gates đáp, rồi nói thời điểm ấy đã qua.

Câu trả lời khiến cuộc thảo luận về AI mang một sắc thái rất riêng. Nhân vật đang nói là nhà đồng sáng lập Microsoft, người gắn tên tuổi với phần mềm. Khi chính ông nhìn lại một năng lực từng là nền tảng sự nghiệp bằng sự dè dặt ấy, câu chuyện dễ chạm tới nỗi lo của những người đã dành nhiều năm để giỏi một nghề.

Bill Gates tại Royal Society, nơi diễn ra cuộc trò chuyện với James Harding được The Observer đăng ngày 25/10/2026. Ảnh: Tom Pilston/The Observer.

Điều Gates lo là tốc độ thích nghi của con người

Trong bài viết trên Gates Notes ngày 26/8/2026, Gates thừa nhận AI vẫn mắc lỗi, nhưng cho rằng độ tin cậy đang cải thiện nhanh. Theo ông, riêng phần mềm có thể xuất hiện thêm nhu cầu khi chi phí giảm, giúp hạn chế mất việc ròng nếu con người vẫn làm tốt hơn một số khâu như thiết kế.

Ông đặc biệt lo cho người trẻ khi cơ hội ở những vị trí đầu vào thu hẹp. Gates viết: “Chờ đến khi mọi người đã mất việc hoặc thiếu việc làm sẽ là quá muộn.”

Ông cũng mô tả sức ép cạnh tranh: một công ty dùng AI để hạ chi phí có thể khiến đối thủ phải làm theo. Từ góc nhìn ấy, việc đào tạo lại và hỗ trợ người lao động cần bắt đầu trước khi quá trình thay thế diễn ra trên diện rộng.

Điểm đáng bàn ở đây là khoảng trống giữa hai thời điểm: lúc một nhiệm vụ được tự động hóa và lúc người từng làm nhiệm vụ đó tìm được công việc mới. Trong khoảng trống ấy, tiền thuê nhà, học phí của con và sinh hoạt phí vẫn phải được thanh toán. Một khóa học có thể mở ra cơ hội, nhưng bản thân việc hoàn thành khóa học chưa phải một lời hứa tuyển dụng.

Đây cũng là lý do cần tách khả năng học công cụ khỏi khả năng chuyển nghề. Một người có thể nhanh chóng biết cách sử dụng một trợ lý AI, trong khi việc tích lũy kinh nghiệm ở lĩnh vực khác đòi hỏi thời gian, cơ hội thực hành và một nơi chấp nhận tuyển người mới.

Bill Gates trong bộ ảnh thực hiện cho cuộc phỏng vấn của The Observer tại London. Ảnh: Tom Pilston/The Observer.

Những tín hiệu cần theo dõi, chưa phải kết luận mất việc hàng loạt

Một nghiên cứu của Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar và Ruyu Chen tại Stanford, bản cập nhật tháng 8/2026, phân tích dữ liệu bảng lương ADP đến tháng 6/2026. Nhóm chưa thấy bằng chứng về sự thay thế việc làm rộng khắp nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc làm của nhóm 22-25 tuổi trong các nghề chịu ảnh hưởng mạnh của AI thấp hơn 19% so với mức giả định nếu tăng cùng nhịp với nhóm ít chịu ảnh hưởng. Đây không phải tỷ lệ 19% lao động trẻ bị sa thải. Chênh lệch chủ yếu đi qua việc giảm tuyển mới. Các tác giả nhấn mạnh đây là quan sát mô tả, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Phân biệt này có ý nghĩa với cách đọc những lời cảnh báo. Một dự báo về tương lai cần được trình bày như dự báo. Một thay đổi trong dữ liệu việc làm cần được giải thích đúng cách đo. Nếu nhập hai thứ làm một, người đọc rất dễ hiểu rằng kịch bản đáng lo nhất đã xảy ra và không còn khả năng thay đổi.

Ai trả chi phí cho thời kỳ chuyển đổi?

Trong cuộc phỏng vấn với The Observer, Gates dùng cụm “Thuê robot, sa thải con người” để mô tả động lực kinh tế khiến ông lo ngại. Ông nêu ý tưởng dành một số công việc cho con người và đánh thuế AI, trong đó có phương án tính trên token, để góp phần tài trợ mạng lưới an sinh.

Những đề xuất ấy mở ra một cuộc tranh luận lớn hơn chuyện ai sử dụng công nghệ thành thạo hơn. Nếu năng suất tăng, thành quả sẽ đi vào giá bán thấp hơn, lợi nhuận doanh nghiệp, thu nhập người lao động hay thời gian làm việc được rút ngắn? Mỗi cách phân bổ dẫn đến trải nghiệm rất khác nhau đối với cùng một bước tiến kỹ thuật.

Với một người đang làm việc, điều quan tâm có thể là vị trí của mình còn tồn tại hay không. Với doanh nghiệp, đó là chất lượng và chi phí. Với nhà hoạch định chính sách, câu hỏi còn bao gồm nguồn tiền hỗ trợ người chuyển nghề và cách giữ cơ hội cho những người chưa kịp bước vào thị trường lao động.

Trở lại lời thừa nhận của Gates, sức nặng của nó nằm ở cảm giác một năng lực từng đáng tự hào bỗng không còn bảo đảm vị thế như trước. Nhưng từ cảm giác ấy đến một tương lai tốt hơn vẫn là khoảng cách cần lấp bằng những quyết định cụ thể: học gì, tổ chức công việc ra sao và hỗ trợ người bị ảnh hưởng bằng nguồn lực nào.

Nguồn: The Observer, Gates Notes và nghiên cứu của Stanford. Các câu trích dẫn được dịch từ tiếng Anh.

Đồng An