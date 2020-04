Bill Gates chúc mừng, nói giải pháp của Trung Quốc là mô hình chống Covid-19 cho các nước giàu

"Tổng thể số lượng ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Vũ Hán, hiện nay đã rất thấp. Đây là tin tức tốt," Bill Gates nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG) ngày 9/4.

"Tôi tin rằng trong thời gian cách ly, mọi người đã trải nghiệm nhiều khó khăn. Chúng ta nên chúc mừng bọn họ. Biện pháp cách ly đã thu được hiệu quả rất tốt, do đó hiện nay mới có không gian để cân nhắc khôi phục hoạt động làm việc và học tập [tại Trung Quốc]."



Nhà sáng lập Microsoft đánh giá tích cực các biện pháp chống dịch của Trung Quốc. Những nỗ lực lớn từ cuối tháng 1 của nhà chức trách Trung Quốc, bao gồm nghiêm khắc thực thi việc cách ly, giảm thiểu tiếp xúc,... "hết sức vui mừng" là đã đạt hiệu quả tốt.

Tỉ phú Mỹ nhận xét Trung Quốc đối diện với nhiều khó khăn và thách thức khi là quốc gia đầu tiên phát động cuộc chiến chống Covid-19, giữa bối cảnh những hiểu biết ban đầu về dịch bệnh còn rất ít.

Đến nay, Trung Quốc cơ bản đã khôi phục hoạt động lao động sản xuất và tham gia cung ứng một số vật tư y tế quan trọng, cũng như cử đội ngũ chuyên gia hỗ trợ nhiều nước ứng phó với dịch.

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong ứng phó Covid-19 có thể cung cấp một "mô hình phòng chống", ít nhất cho các nước giàu tương đương hoặc giàu hơn Trung Quốc. Tỷ phú Bill Gates

"Đối với nước Mỹ, như thành phố New York có quá nhiều du khách quốc tế nên khả năng xuất hiện các ca bệnh nhập cảnh rất lớn. Do nhiều nguyên nhân khách quan, New York đã chưa có hành động sớm hơn, song tốc độ phản ứng hiện nay đã nhanh hơn rất nhiều," ông nói.

"Tiền đề để công tác phòng chống trong tương lai có hiệu quả là mọi người cần tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều địa phương ở Mỹ vẫn có số ca nhiễm gia tăng, đặc biệt tại các khu vực mà quy tắc giãn cách xã hội không được thực hiện tốt."

Bill Gates nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu. Ông cho rằng các bên thiếu hợp tác sẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc ứng phó với các bệnh truyền nhiễm trong tương lai, mà còn tác động đến quá trình ứng phó các vấn đề như biến đổi khí hậu.

Gates đã tài trợ hàng tỉ USD cho các nghiên cứu công cụ ứng phó bệnh truyền nhiễm, cũng như đóng góp cho nỗ lực giải quyết bệnh truyền nhiễm trên thế giới. Ông cho rằng, đại dịch Covid-19 minh chứng cho sự tương hỗ giữa các cá nhân và các quốc gia. Để kiểm soát dịch bệnh toàn cầu lây lan, cần phải tìm ra những đội ngũ giỏi nhất, vắc xin và dược phẩm hữu hiệu nhất.

"Điều chúng tôi phải làm là nỗ lực giảm giá thành vắc xin xuống thấp nhất, đồng thời sẽ trù bị ngân sách thu mua vắc xin để giúp cho tất cả mọi người trên thế giới đều được sử dụng."

Bill Gates nhận định Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn nữa trong công cuộc hợp tác quốc tế ứng phó dịch bệnh trong tương lai. Theo ông, Quỹ Gates cùng Trung Quốc và các nước khác có thể triển khai hợp tác nhiều hơn với các bên liên quan trong vấn đề phòng chống dịch.