Bill Gates: Đây là nghề miễn nhiễm trước AI, không thể bị thay thế ngay cả trong 100 năm tới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm dấy lên những lo ngại sâu rộng về nguy cơ mất việc trên toàn cầu, Bill Gates đã đưa ra một góc nhìn thận trọng nhưng đáng chú ý trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh France Inter.

Theo Gates, AI sẽ thay đổi căn bản cách con người làm việc, nhưng không phải mọi nghề nghiệp đều đứng trước nguy cơ bị thay thế hoàn toàn. Trái lại, một số lĩnh vực vẫn sẽ giữ vai trò then chốt của con người, trong đó có nghề lập trình.

Theo Reuters, Bill Gates nhấn mạnh rằng dù AI ngày càng giỏi trong việc viết mã, phân tích dữ liệu và tự động hóa nhiều khâu kỹ thuật, con người vẫn là yếu tố không thể thiếu trong việc xác định mục tiêu, đặt câu hỏi đúng và chịu trách nhiệm cho các quyết định cuối cùng. Ông cho rằng lập trình viên, các nhà khoa học và chuyên gia năng lượng là những nhóm nghề mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn, bởi bản chất công việc của họ là tư duy hệ thống và phán đoán.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các công cụ AI tạo sinh đang nhanh chóng xâm nhập vào lĩnh vực phần mềm. Financial Times phân tích rằng những nền tảng như ChatGPT hay Copilot đã giúp lập trình viên viết code nhanh hơn, sửa lỗi hiệu quả hơn và giảm đáng kể thời gian cho các công việc lặp lại. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu đối với lập trình viên, đặc biệt ở các vị trí cấp thấp, có thể suy giảm.

Tuy nhiên, Bill Gates cho rằng đây không phải dấu hiệu của sự “kết thúc”, mà là sự chuyển dịch vai trò. Lập trình viên trong kỷ nguyên AI sẽ ít tập trung vào việc gõ từng dòng mã, mà chuyển sang thiết kế kiến trúc hệ thống, giám sát chất lượng, kiểm soát rủi ro và đảm bảo phần mềm vận hành đúng mục đích.

Quan điểm của Gates phản ánh một xu hướng rộng hơn trên thị trường lao động toàn cầu: AI không xóa sổ nghề nghiệp một cách đồng loạt, mà tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái việc làm. Những công việc mang tính lặp lại cao dễ bị tự động hóa, trong khi các vị trí đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo và trách nhiệm xã hội vẫn phụ thuộc lớn vào con người. Nghề lập trình vì thế trở thành ví dụ điển hình cho sự chuyển đổi này.

Reuters dẫn lại quan điểm của Bill Gates cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc AI có thể viết code giỏi đến đâu, mà ở chỗ con người có đủ khả năng hiểu, kiểm soát và định hướng AI hay không. Ông nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo lại, cho rằng các lập trình viên tương lai cần được trang bị kỹ năng làm việc cùng AI, bao gồm khả năng kiểm tra kết quả do máy tạo ra, phát hiện sai sót và thiên lệch.

Từ cuộc trò chuyện trên France Inter, thông điệp khá rõ ràng: trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động, nhưng không đồng nghĩa với sự biến mất của những nghề cốt lõi như lập trình. Thay vào đó, AI đang buộc các ngành nghề phải tiến hóa nhanh hơn, và những ai kịp thích nghi, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế số của tương lai.

Theo: Reuters



