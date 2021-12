WHO cảnh báo nóng về Omicron: 38 nước chứng minh 1 điều kỳ lạ - Sụp đổ thuyết âm mưu gia hạn vaccine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đã có ở 38 quốc gia/vùng lãnh thổ, song chưa ghi nhận ca tử vong nào vì biến thể này. WHO kêu gọi mọi người không nên quá hoang mang. WHO đã phát thông báo trên trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới gấp rút áp đặt nhiều hạn chế đi lại để phòng ngừa Omicron.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo Omicron có thể gây ra một nửa số ca mắc COVID-19 mới ở châu Âu trong vài tháng tới, dù lúc này Delta vẫn đang là biến thể lấn át, chiếm hơn 99% số ca mắc mới hiện nay.