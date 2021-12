Trưởng đại diện WHO ở VN nói về kit Việt Á. CDC Tiền Giang: "Chúng tôi không nhận đồng lại quả nào"

Liên quan về kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á, trả lời trên Người lao động, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nói: "Một sản phẩm kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất đã được đăng ký đánh giá theo Quy trình Danh sách Sử dụng khẩn cấp (EUL) của WHO đối với quy trình chẩn đoán Covid-19 trong ống nghiệm (IVD - gọi tắt là kit xét nghiệm Covid-19 - PV).

Đó là sản phẩm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit. Số đơn đăng ký EUL của sản phẩm này là "EUL 0524-210-00".

Theo kết luận, bộ kit này đã được đánh giá và không cung cấp được bằng chứng bằng văn bản về an toàn, hiệu suất và/hoặc QMS (Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế) như yêu cầu

Tôi cũng xin lưu ý rằng, Danh sách EUL của WHO không phải là danh sách đầy đủ các sản phẩm kit xét nghiệm được sử dụng trong chẩn đoán Covid-19".