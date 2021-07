4.353 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện trong 1 ngày. Thủ tướng: 'Cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại'

Chiều 28/7, phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong chiều 28/7. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và nhất là trong khu vực do biến thể mới hoành hành, Chính phủ xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chống dịch hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.

Phòng chống Covid-19 được coi là công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện nay. Do đó, Chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch và nhất là thực hiện Chiến lược vaccine. Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến lược vaccine với ba mũi nhọn: mua được vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể.

Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vaccine trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân kịp thời, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu đầu năm 2022, Việt Nam cố gắng đạt được tỷ lệ tiêm tạo miễn dịch cộng đồng và không để lỡ nhịp so với các nước khác trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Chỉ có tinh thần đoàn kết, quyết tâm mới thành công. Chỉ có khát vọng trong suy nghĩ và hành động mới đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, bền vững hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc