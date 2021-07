Tài xế xe buýt ở Nghệ An nhiễm SARS-CoV-2 lái xe suốt nhiều ngày qua, chở nhiều hành khách

Ngày 29/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 24h qua, tỉnh này ghi nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.



Cụ thể, bệnh nhân H.T.C. (SN 1978. Lái xe buýt Đông Bắc; trú xóm 6, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Anh C. là F1 của 1 bệnh nhân đã được công bố sáng 28/7.

Ngày 20/7, anh C. đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện đa khoa Minh An và có tiếp xúc với 1 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 27/7, anh C. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Sáng ngày 28/7, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều ngày 28/7 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Quỳnh Lưu sau khi xuất hiện các ca mới.

Bệnh nhân Đ.T.T. (SN 1998. Công nhân. trú Xóm 2, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu). Ngày 7/7, bệnh nhân mang thai 39 tuần đến Bệnh viện đa khoa Minh An khám và nhập viện, tại đây có làm test nhanh kết quả âm tính.

Ngày 8/7- 19/7, bệnh nhân nằm theo dõi tại khoa Sản BVĐK Minh An và được mổ đẻ lấy thai. Ngày 19/7, bệnh nhân ra viện về nhà tại Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu.

Ngày 22/7, bệnh nhân cùng chồng đến Bệnh viện đa khoa Minh An khám lại rồi về nhà trong ngày. Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sổ mũi, không sốt. Ngày 28/7, bệnh nhân đến BVĐK Quỳnh Lưu làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS - CoV-2.

Bệnh nhân H.T.T. (SN 1957. Làm ruộng; trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai). Ngày 22/7-25/7, bệnh nhân đi chăm con gái sinh ở Bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 25/7 bệnh nhân ra viện về nhà tại Quỳnh Liên, Hoàng Mai.

Ngày 27/7 sau khi nghe thông báo của Trung tâm ty tế xã, bệnh nhân đến khai báo và được lấy mẫu, chuyển CDC xét nghiệm, ngày 28/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.T. (SN 1991. Điều dưỡng Bệnh viện Minh An. trú xóm 8, Tân Sơn, Quỳnh Lưu). Địa chỉ thường trú: phòng 4, khu ký túc xá, BVĐK Minh An). Bệnh nhân là F1 và là đồng nghiệp của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Từ tối ngày 26/7, bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, sáng ngày 29/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Bệnh nhân H.H.D. (SN 1988. trú xóm Bắc Lợi, An Hòa, Quỳnh Lưu). Ngày 21/7, bệnh nhân đưa vợ vào khám và nhập viện tại khoa sản BVĐK Minh An. Từ ngày 26/7, bệnh nhân và vợ được cách ly tại BVĐK Minh An.

Ngày 28/7, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sốt nhẹ và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 29/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 199 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Quỳnh Lưu:21, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 3, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1.

Được biết, sau khi xuất hiện các ca nhiễm mới, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan.

Cụ thể, địa điểm Bệnh viện đa khoa Minh An kể từ ngày 13/7-26/7/2021; Khu vực bán nông sản (mua,bán mướp) tại chợ Cầu Giát từ ngày 23/7/2021 đến 27/7/2021. Nhà thờ Giáo Phú (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ 18h30 đến 19h30 ngày 25/7/2021.

Tìm hành khách đi xe buýt Đông Bắc biển số xe: 37B-01539 tuyến TX. Hoàng Mai - TP. Vinh và ngược lại các ngày: 21/7/2021, 25/7/2021, 26/7/2021 và sáng 27/7/2021.

Những người từng đến các địa điểm và đi xe buýt trên cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.