Sáng nay, thêm 4.009 ca COVID-19. Thủ tướng: Ưu tiên cấp thêm vắc xin COVID-19 cho TP.HCM

Bản tin dịch COVID-19 chiều 5/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.301 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 7.244 ca, trong đó TP HCM là 3.866 ca, Hà Nội là 69 ca.

Trong ngày 05/8 ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 7.239 ca ghi nhận trong nước (giảm 379 ca so với hôm qua) tại TP. Hồ Chí Minh (3.886), Bình Dương (822 - giảm 60% so với hôm qua), Long An (715), Đồng Nai (358), Tây Ninh (235), Tiền Giang (169), Đồng Tháp (114), Bà Rịa - Vũng Tàu (112), Khánh Hòa (96), Đà Nẵng (92), Bình Thuận (75), Hà Nội (69)...