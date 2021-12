Sau khi Bộ Công an mời ra làm việc, chồng kế toán trưởng CDC Nghệ An được cho về

Theo Vietnamnet, ông Võ Tuấn Anh (Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) xác nhận việc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) mời ông và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, kế toán trưởng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) ra Hà Nội làm việc.

"Tất cả nội dung đã được đơn vị điều tra của C03 chấp thuận và đồng ý cho tôi về địa phương tiến hành công việc bình thường", ông Tuấn trả lời nguồn trên, và cho biết, sau một ngày làm việc với C03 thì ông được trở về.

Chủ tịch UBND phường Đội Cung Trần Hoàng Song cho Vietnamnet biết, Bí thư Đảng ủy phường Võ Tuấn Anh đã tổ chức họp cơ quan, thông tin về việc Công an mời ra làm việc.