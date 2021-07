Campuchia lên tiếng về nghi ngờ hiệu quả vaccine Covid-19 của Trung Quốc; Indonesia rơi vào thảm kịch, người dân nằm chờ chết ở nhà

Trả lời báo giới ngày 20/7 về một số ý kiến nghi ngờ chất lượng của hai loại vaccine Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc được Campuchia sử dụng tiêm cho người dân, Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia bà Or Vandine khẳng định đây là hai loại Vaccine đã được tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và có tác dụng hiệu quả, an toàn.

"Tôi thông báo rằng, trước khi cho phép sử dụng một loại vaccine nào thì tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều nghiên cứu kỹ càng về tính hiệu quả và an toàn của vaccine. Vì vậy, vaccine Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneca hoặc Moderna đều là vaccine có hiệu quả và an toàn khi sử dụng đối với con người”, bà Or Vandine nói.