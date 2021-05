Bộ Y tế công bố 15 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước; Ca tử vong sau tiêm vắcxin COVID-19: Sốc phản vệ trên nền cơ địa quá mẫn với non steroid

Tối qua, Tuổi trẻ dẫn thông cáo do Bộ Y tế phát đi cho hay, bác sĩ Từ Quốc Tuấn (Giám đốc Sở Y tế An Giang) cho biết ngày 7/5 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca. Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Trước khi tiêm vắc xin tại điểm tiêm ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu sáng 6-5, nữ nhân viên y tế này đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng sau tiêm.

Sau khi tiêm, bệnh nhân có phản ứng sốc và đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu xử lý theo đúng phác đồ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được tư vấn xử lý.

Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển về tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để hỗ trợ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngày 7/5.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng thuốc giảm đau kháng viêm. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo Sức khỏe&Đời sống, bệnh nhân bị sốc phản vệ trên nền cơ địa quá mẫn với non steroid (NSAIDs).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gọi điện chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, người thân của nữ nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch y tế tỉnh An Giang.