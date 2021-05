Yên Bái: Huyện treo thưởng 10 triệu đồng cho trường hợp tố giác người nhập cảnh trái phép

Văn Bản nêu, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang có những diễn biến mới hết sức phức tạp. Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đang ra quân truy quét và phát hiện số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú chui trong cộng đồng dân cư tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh...), nhiều đối tượng hiện đang bỏ trốn.



Với vị trí địa lý tiếp giáp với tỉnh Lào Cai nơi có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, đường giao thông thuận lợi, tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Yên nói riêng là địa bàn mà các đối tượng nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng, lẩn trốn. Đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đặc biệt nguy hiểm và khó kiểm soát.

Để chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện, phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên phát động toàn thể nhân dân huyện Văn Yên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép.

Ai là người đầu tiên phát hiện và báo cáo sớm nhất cho cơ quan Công an huyện Văn Yên về người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn, hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo, sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thưởng 10.000.000đ/1 trường hợp nhập cảnh trái phép được tố giác.

Văn bản cho biết thêm, khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, công dân liên hệ qua số điện thoại sau:

Số điện thoại trực ban Công an huyện Văn Yên: 02163.834.122; Đại úy Lê Anh Quyền - Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Văn Yên 0977.886.267.