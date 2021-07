Phạm nhân mới chuyển đến Trại giam Bố Lá dương tính với COVID-19; Ca nữ dương tính ở Phú Yên liên tục vào chợ cá Hòn Rớ, TP Nha Trang

Sáng 2/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 151 ca mắc COVID-19 tại 11 địa phương, trong đó TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 118 ca. Việt Nam ghi nhận tổng cộng đến nay là 17.727 ca bệnh.

- 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà.

- 147 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1); trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.