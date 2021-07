Nghệ An: Hơn 1.700 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT là F1, F2 và F3

Chiều 2/7, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, toàn tỉnh này có hơn 1700 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi kỳ thi THPT 2021 thuộc các diện F1, F2, F3 của các bệnh nhân mắc Covid-19.



Cụ thể, có 62 học sinh lớp 12 là F1, 871 học sinh F2, 848 học sinh F3. Con số này sẽ có nhiều biến động tùy theo tình hình dịch bệnh mỗi ngày.

Vào trưa cùng ngày, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp thường xuyên với Công an tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch đảm bảo cho kỳ thi THPT an toàn.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 7- 8/7/2021 tại 68 điểm thi trên toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 34.000 thí sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn thành, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dù trong số thí sinh dự thi có nhiều đối tượng đặc biệt do bị tác động của dịch bệnh nhưng tỉnh sẽ tổ chức thi cho tất cả đối tượng học sinh F2 vào cùng đợt 1 và sẽ kiểm tra test Covid -19 trước ngày 5/7.

Trong quá trình thi, những thí sinh F2 sẽ được giãn cách an toàn theo đúng quy định. Các trường hợp này sẽ được bố trí phòng thi riêng, sắp xếp tối đa 12 thí sinh/1 phòng thi để đảm bảo giãn cách.

Đối với các giáo viên và học sinh trong vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, sẽ được test nhanh Covid-19 trước ngày 5/7 để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đối với những trường hợp thí sinh ở vùng cách ly xã hội nhưng học ở các trường ngoài vùng cách ly hoặc ngược lại cũng sẽ được test nhanh Covid-19, để các em đủ điều kiện qua các điểm chốt kiểm soát để đến điểm thi. Chi phí test được tỉnh và ngành GD&ĐT hỗ trợ miễn phí.

"Ngoài 68 điểm thi chính thức trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị thêm 50% điểm thi dự bị so với các điểm thi chính cùng cán bộ dự bị cho các tình huống bất thường. Một số điểm thi ở vùng giãn cách có F0, trong đó có điểm thi khu vực Tây Hiếu, chúng tôi đã cho cán bộ coi thi chính thức nghỉ, điều động lực lượng dự thi thay thế", ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Trong kỳ thi này, Nghệ An có 245 cán bộ kiểm tra uỷ quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo. Số lượng cán bộ uỷ quyền này được lấy từ 3 trường: Đại học Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Sở đã làm việc với Sở Y tế và các trường, thống nhất triển khai test nhanh các trường hợp này vào ngày 4/7.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cũng đề xuất UBND tỉnh đẩy nhanh kế hoạch triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, trong đó ưu tiên cho người làm công tác chấm thi (khoảng 400 người). Trong thời gian chấm thi yêu cầu bảo mật nên các đối tượng này sẽ chấm thi tập trung.

Ngoài ra, cũng cần bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đối tượng này để đảm bảo an toàn cho công tác chấm thi, đồng thời tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.