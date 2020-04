Việt Nam có tổng cộng 5 ca dương tính trở lại sau khi âm tính; Bí thư Thành ủy TP.HCM: Hiện có 3 nguy cơ lây nhiễm COVID-19

*Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị TAND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ", tại phiên tòa sơ thẩm chiều 24/4.

Nội dung cáo trạng thể hiện, chiều 5/4, Thắng cùng Võ Minh Kiệt (27 tuổi) và Lê Quang Kiên (27 tuổi) không đeo khẩu trang, tụ tập tại công viên dọc biển Quy Nhơn. Lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu cả ba người đeo khẩu trang, trở về nhà chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và Chỉ thị số 08 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, cả ba không chấp hành, vẫn đi về hướng biển để tắm.

Thắng lấy đá ném vào lực lượng công an và lớn tiếng chửi bới, xúc phạm Tổ công tác của UBND phường Nguyễn Văn Cừ; lao vào uy hiếp, đánh ông Bùi Thanh Bình (thành viên Tổ công tác). Khi bị khống chế đưa về trụ sở công an, Thắng tiếp tục chửi bới, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.



*Bị cáo Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, trú tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) bi TAND huyện tuyên 18 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ", tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/4. Trước đó, hôm 11/4, thấy quán cà phê Ba cô gái do Thiện làm chủ hoạt động, Tổ kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thị trấn Vân Canh nhắc nhở, yêu cầu chủ quán chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Thiện không chấp hành mà còn lớn tiếng lăng mạ, cầm dao đuổi đánh các thành viên trong Tổ kiểm tra.

*Bị cáo Trần Trường An (29 tuổi, ngụ ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) bị TAND huyện tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ", tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/4.

Trước đó, chiều 10/4, An điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch của xã Lộc An. Lực lượng chức năng nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, sau đó giải quyết cho An lấy xe về.

Bị cáo Trần Trường An tại phiên tòa. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đi được khoảng 50m thì An nẹt pô xe thách thức. Tiếp đó, đối tượng này về nhà lấy dao Thái Lan giấu trong người quay lại chốt kiểm soát rồi bất ngờ rút dao đâm ông Nguyễn Xuân Phong (Trưởng Công an xã Lộc An). Ông Phong tránh được nhưng bị ngã ngửa về phía sau, đối tượng An tiếp tục dùng dao đâm tới thì bị những người có mặt tại chốt đánh văng dao ra xa.