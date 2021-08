30 đơn hàng "bị bom", cán bộ mong bà con cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng; Hơn 18,8 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 410.366 ca Covid-19.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).



Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949), Tiền Giang (8.821).



Trong ngày 26/8 có 298.212 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.



Sản phụ F0 điều trị ở Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Sơn Phượng