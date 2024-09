Biểu tượng sexy Hàn Quốc bỗng "ngoan xinh yêu" đến ngỡ ngàng, đang viral khắp MXH: Đại tiệc nhan sắc, ngắm hoài không chán!

Nhắc đến những biểu tượng sexy của làng giải trí Hàn Quốc, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Jennie, thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng trong chương trình "My name is Gabriel", Jennie lại có màn lột xác vô cùng ấn tượng. Không còn là một Jennie quyến rũ, khán giả thấy một nàng thơ "ngoan xinh yêu" hết nấc và quá đỗi ngọt ngào.

Jennie hóa thân thành cô nàng Maria xinh đẹp, "dịu keo" trong chương trình "My name is Gabriel".

Được biết, "My name is Gabriel" là một chương trình đặc biệt, nơi những ngôi sao nổi tiếng sẽ được trở lại với cảm giác làm người bình thường trong vòng 72 giờ. Jennie sẽ hóa thân thành Maria và có những khoảnh khắc đáng nhớ tại một ngôi làng nhỏ thanh bình gần thành phố Rome, thủ đô của nước Ý.

Tập 13 của show "My name is Gabriel" có sự tham gia của Jennie vừa phát sóng vào hôm 27/9 vừa qua và ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Dĩ nhiên, đã có vô số những lời khen được dành cho nhan sắc tuyệt đỉnh, "vibe" cực kỳ chữa lành mà Jennie mang lại, cũng như là sự khéo léo, đa tài của cô nàng.

Một vài khoảnh khắc đáng nhớ của Jennie trong chương trình "My name is Gabriel".

Jennie hóa tài xế cực kỳ dễ thương

Bình luận của khán giả về những gì Jennie mang tới chương trình "My name is Gabriel":

- Công nhận Jennie tham gia mấy cái chương trình thực tế hợp ghê ấy, tại bà ấy giỏi quá mà.

- Jennie thật sự phù hợp với các chương trình kiểu này.

- Em giống Yoona thật. Kiểu cô gái đã xinh đẹp mà việc gì cũng hăng hái xắn tay làm không chút ngại ngần.

- Trời ơi, em dễ thương quá.

- "Vibe" xinh, ngoan, yêu và chữa lành.

Một vài hình ảnh đẹp của Jennie trong chương trình "My name is Gabriel":