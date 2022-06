Nổi đình đám từ khi còn đi học vì nhan sắc xinh đẹp

Han Ga In sinh năm 1982, là mỹ nhân cùng lứa với Son Ye Jin, Song Hye Kyo. Ngay từ khi còn theo học tại trường trung học phổ thông nữ sinh Baehwa, Han Ga In (khi đó chỉ mới 16 - 17 tuổi) đã nổi đình đám nhờ tình cờ lọt vào ống kính máy quay của đài KBS.

Chỉ với một cảnh lướt qua nhẹ nhàng, cô nữ sinh trường Baehwa cũng đủ làm dậy sóng truyền hình và mạng xã hội lúc bấy giờ vì gương mặt quá hài hòa và thanh tú. Nói về Han Ga In lúc này, bạn bè cho rằng cô xinh xắn ngay từ thuở mới lọt lòng, bởi vậy lúc nào cũng có thư tình xếp đầy hai hộc bàn.

Suốt một thời gian dài, làn sóng hâm mộ và truy tìm thông tin của cô nữ sinh Kim Hyun Joo (tên thật của Han Ga In) sục sôi tại trường học. Giữa thời điểm làn sóng đó chưa kịp dập tắt thì trường trung học Baehwa lại tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng khiến một lần nữa Han Ga In được lên sóng. Lần này, tên tuổi của Han Ga In thật sự trở nên bùng nổ và nổi tiếng trên khắp cả nước, dù cô còn chưa kịp bước chân vào giới giải trí.

Nhưng đằng sau đó là cuộc sống gia đình đầy bi kịch

Xinh đẹp, nổi tiếng từ khi còn đi học nhưng ít ai biết rằng giai đoạn này cũng là thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời Han Ga In. Han Ga In từng tâm sự, cô lớn lên trong gia đình không êm ấm, bị cha ruột bỏ mặc từ khi còn bé, sống chung với người chị gái thường xuyên đánh đập cô. Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời kể lại: "Tôi lớn lên trong đòn roi của chị gái. Chị đánh tôi rất nhiều, cho đến tận khi tôi lên trung học. Chị túm đầu tôi, đánh vào bụng, cắn ngón chân khiến tôi chảy máu. Khi chị đấm vào miệng tôi, tôi cảm thấy như nướu nứt toác ra, răng lung lay và tôi đã chảy rất nhiều máu.

Tôi thậm chí không có ảnh thôi nôi. Chị gái tôi đã lựa chọn mọi thứ và quyết định để tôi lớn lên trong thô bạo. Tôi không được đi học mẫu giáo vì chị tôi giành lấy nhiệm vụ dạy tôi bảng chữ cái. Nhưng sau đó, tôi học được những chữ đầu tiên nhờ nghe lỏm từ đứa trẻ khác".

Thậm chí đến khi Han Ga In trưởng thành và đã nổi danh toàn châu Á, chị gái vẫn muốn quyết định cuộc đời cô. Khi cô muốn kết hôn, chị gái đã ra sức ngăn cản vì không muốn em gái lấy chồng trước mình. Kết quả, Han Ga In thực sự phải kết hôn sau chị đúng 4 tháng.

Sự nghiệp đáng mơ ước và cuộc hôn nhân viên mãn

Vì lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương nên Han Ga In mới quyết định kết hôn sớm, ngay khi mới chỉ 23 tuổi. Người đàn ông của cô là nam diễn viên Yeon Jung Hoon, người mang đến cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng.

Han Ga In từng kể trong buổi gặp gỡ đầu tiên với cha mẹ của Yeon Jung Hoon, cô đã cảm nhận được sự ấm áp giữa các thành viên và muốn có một gia đình riêng hạnh phúc giống như vậy. Do đó, dù còn trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp, Han Ga In vẫn quyết tâm làm đám cưới.

"Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nhưng may mắn tôi đã tìm được hạnh phúc khi ở bên Yeon Jung Hoon. Nhờ anh ấy, tôi thấy được hình ảnh người cha, gia đình mà bản thân mơ ước, được chữa lành những tổn thương trong quá khứ", nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự.

Thời điểm kết hôn, Han Ga In đang là một diễn viên nổi danh. Dù mới vào nghề được vài năm nhưng cô đã được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn, đóng chính trong loạt bom tấn đình đám như Sunshine Hunting, Once Upon A Time in High School, Terms of Endearment,...

Kết hôn sớm khiến sự nghiệp của Han Ga In bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng đáng mừng khi cô có gia đình chồng cực kỳ tâm lý, luôn ủng hộ con dâu làm điều mình muốn. Chính bởi vậy sau khi kết hôn, Han Ga In đóng rất ít phim nhưng vẫn có bom tấn để đời là Bad Guy và huy hoàng nhất là Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Những năm gần đây Han Ga In rất ít khi xuất hiện. Nhan sắc tuổi 40 của cô khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Han Ga In trong một hình ảnh gần đây

