"Biểu tượng gợi cảm" tiết lộ nhiều lần bị quấy rối tình dục, giữ im lặng suốt 40 năm vì một lý do

Ngày 10/11, theo Los Angeles Times, nữ diễn viên Sharon Stone tiết lộ từng bị một giám đốc của hãng phim Sony Pictures quấy rối tình dục khi tham gia cuộc họp. Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng những năm 1980. Ngôi sao Bản năng gốc cho biết lúc đó mới chuyển đến Los Angeles và được mời đến văn phòng của nhân vật quyền lực này bàn bạc công việc.

Nữ diễn viên Sharon Stone ở tuổi 65.

Ban đầu, Sharon Stone được giám đốc này khen ngợi hết lời vì nhan sắc hiếm có cùng khả năng diễn xuất cực kỳ tiềm năng. Tuy nhiên, gã sau đó tiến tới và chủ động cởi quần của mình ngay trước mắt cô. Nữ diễn viên lúc đó bị kích động khiến chính vị giám đốc này phải mặc lại quần áo và rời phòng họp bằng cửa sau. Sharon sau đó được trợ lý của ông ta đưa ra ngoài.

Sharon Stone không tiết lộ tên của giám đốc đó, nhưng khẳng định đã gặp nhiều tình huống tương tự trong suốt sự nghiệp hàng chục năm tại Hollywood của mình. Phía hãng phim Sony Pictures hiện chưa phản hồi lại cáo buộc từ phía nữ diễn viên.

Minh tinh giải thích lý do bây giờ mới lên tiếng về sự việc: "Không có cách nào để tôi có thể kể lại câu chuyện này trước đây. Sony sẽ không bao giờ thuê tôi nữa nếu làm lớn chuyện". Khi ra mắt cuốn tự truyện The Beauty of Living Twice, Sharon Stone cũng cho biết rất áp lực khi bị hỏi về việc đã từng bị quấy rối tình dục tại Hollywood hay chưa.

Nhan sắc Sharon Stone thời trẻ với những bộ phim đình đám như Truy tìm ký ức, Bản năng gốc...

Sharon Stone là một trong những nữ diễn viên thành công nhất tại Hollywood. Cô trở thành một trong những "biểu tượng gợi cảm" được hâm mộ toàn cầu sau thành công của những bộ phim đầu thập niên 1990 như Truy tìm ký ức hay Bản năng gốc . Sau đó, diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi với Casino , đoạt giải Quả cầu vàng và nhận đề cử Oscar.