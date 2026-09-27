Biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu rớt giá thảm hại vì món đồ nhân tạo

Giá một viên kim cương tự nhiên 1 carat đã giảm hơn một nửa so với năm 2021. Trong khi đó, kim cương nhân tạo - với vẻ ngoài gần như giống hệt nhưng rẻ hơn nhiều lần - đang vươn lên chiếm lĩnh thị trường nhẫn đính hôn tại Mỹ.

Kim cương tự nhiên, vốn từng được tung hô như biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm. Nguồn cung dư thừa và sự trỗi dậy nhanh chóng của kim cương nhân tạo đang kéo giá xuống mạnh.

Theo nền tảng giao dịch kim cương Rapaport Group, giá trung bình của một viên kim cương tự nhiên 1 carat hiện chỉ còn khoảng 3.898 USD. Mức này giảm 51% so với mức trung bình 8.007 USD năm 2021.

Đầu tháng 8, Diamond Standard Index, chỉ số theo dõi giá kim cương "cấp đầu tư", đã rơi xuống 2.490 điểm, thấp nhất kể từ khi được thiết lập. Gần đây, chỉ số chỉ dao động quanh mức 2.500 điểm.

Giá kim cương rớt mạnh trong 5 năm vừa qua.

Theo ông Cormac Kinney, CEO Diamond Standard, ngành kim cương tự nhiên đang tồn kho rất lớn sau giai đoạn khai thác quá mức thời Covid-19. Trong khi đó, nhu cầu suy yếu và doanh số tiếp tục bị kim cương nhân tạo chia sẻ.

Rẻ hơn tới 90%, kim cương nhân tạo thay đổi cuộc chơi

Kim cương nhân tạo được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng hai cách. Cách thứ nhất là mô phỏng điều kiện nhiệt độ và áp suất để hình thành tinh thể carbon. Cách thứ hai là dùng khí chứa carbon trong môi trường chân không. Về đặc tính hóa học và vật lý, loại đá này gần như giống kim cương tự nhiên và bằng mắt thường rất khó phân biệt.

Khác biệt lớn nhất nằm ở giá. CNBC khảo sát trên nền tảng Brilliant Earth, một viên kim cương nhân tạo gần như không màu, độ tinh khiết cao, giác cắt xuất sắc có giá khoảng 450 USD. Viên tự nhiên có cùng thông số có giá 2.800–3.200 USD.

Theo Brilliant Earth, kim cương nhân tạo rẻ hơn kim cương tự nhiên ở mọi trọng lượng carat. Có trường hợp mức chênh lên tới 90%. Một phần nguyên nhân là chi phí khai thác kim cương tự nhiên rất cao vì cần nhiều nhiên liệu, nhân công và nguồn lực khác.

Kim cương nhân tạo (xanh nước biển) đang chiếm lĩnh thị phần trang sức cưới.

Khoảng cách giá này đang nhanh chóng thay đổi hành vi mua sắm, rõ nhất ở phân khúc nhẫn đính hôn và trang sức cưới. Theo The Knot 2026 Real Weddings Study, năm 2025, kim cương nhân tạo chiếm 61% số viên đá chủ trong các nhẫn đính hôn được mua tại Mỹ. Tỷ lệ này tăng 239% so với năm 2020.

Fortune Business Insights dự báo quy mô thị trường kim cương nhân tạo toàn cầu có thể đạt gần 92 tỷ USD vào năm 2034. Con số này gấp hơn 3 lần mức 29,46 tỷ USD của năm 2025.

Ông Cory Schifter, chủ chuỗi Casale Jewelers tại New York và New Jersey, cho rằng kim cương nhân tạo giúp người mua có thêm lựa chọn khi chia ngân sách. Thay vì dồn một khoản rất lớn cho một viên kim cương tự nhiên cỡ lớn, họ có thể chọn viên nhân tạo và dành phần tiền còn lại cho đám cưới, mua nhà hoặc các mục tiêu khác.

Vì vậy, ngay cả khi nguồn cung được điều chỉnh, nhu cầu với kim cương tự nhiên vẫn có thể tiếp tục chịu sức ép.

Đóng mỏ để cứu giá

Trước áp lực kép, các doanh nghiệp khai thác đã bắt đầu cắt giảm nguồn cung. Hồi tháng 7, De Beers Group (thuộc Anglo American) thông báo tạm dừng mỏ Venetia ở Nam Phi trong hơn 2 năm. Đây là một trong những mỏ quan trọng nhất của tập đoàn. Ngoài ra, ít nhất hai mỏ kim cương khác đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn trong năm 2026.

Theo ông Kinney, việc một số mỏ phá sản và De Beers đóng cửa một trong những mỏ lớn nhất đang gây gián đoạn đáng kể về nguồn cung. Giá một số loại kim cương bán buôn đã bắt đầu tăng, và ông cho rằng đây có thể là tín hiệu phục hồi ban đầu.

Tuy nhiên, cắt giảm nguồn cung chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Thách thức lớn hơn là người tiêu dùng đang nhìn nhận khác đi về giá trị của một viên kim cương.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà bán lẻ đang hưởng lợi. Nhà phân tích Rick Patel của Raymond James đánh giá Signet Jewelers, chủ sở hữu Kay Jewelers và Zales, đang có lợi thế khi thị trường kim cương nhân tạo phát triển. Theo ông, sản phẩm thời trang gắn kim cương nhân tạo mang lại doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm cao hơn đáng kể so với sản phẩm không có kim cương. Brilliant Earth và Pandora cũng đang mở rộng mảng này. Dữ liệu của Gordon Brothers cho thấy biên lợi nhuận gộp của kim cương nhân tạo đạt khoảng 60–65%, cao hơn mức 40–45% của kim cương tự nhiên.

Kim cương có còn là tài sản đầu tư?

Kim cương thường được xem là biểu tượng giàu có và là tài sản giữ giá. Tuy vậy, đầu tư trực tiếp vào kim cương không đơn giản.

Thứ nhất, kim cương không có giá giao ngay chuẩn hóa như vàng hay bạc. Không có hai viên kim cương hoàn toàn giống nhau, và giá trị mỗi viên phụ thuộc vào kích thước, màu sắc, độ tinh khiết, chất lượng cắt. Vì thế rất khó định giá và so sánh giữa các viên.

Thứ hai là thanh khoản. Theo báo cáo năm 2026 của CaratX, tùy chất lượng, một viên kim cương có thể mất hơn một năm mới bán được trên thị trường thứ cấp. Khi bán được, giá thường thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ ban đầu.

"Bạn không nên mua một viên kim cương với suy nghĩ rằng nó có yếu tố đầu tư tài chính", ông Schifter nói. Theo ông, người muốn đầu tư nên cân nhắc các tài sản có thanh khoản tốt và cơ chế định giá rõ ràng hơn.

Kim cương tự nhiên đang cùng lúc đối mặt với dư cung, giá giảm và một đối thủ có vẻ ngoài gần như giống hệt nhưng rẻ hơn rất nhiều. Với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là thêm lựa chọn. Còn với kim cương tự nhiên, câu hỏi lớn là giá trị của chúng trong mắt người mua có giữ được không, khi sự khan hiếm không còn là lợi thế độc quyền.

Tham khảo: CNBC