‘Biểu tượng của nước Mỹ’ lâm nguy: Thua lỗ 32 tỷ USD trong 5 năm, khách hàng quay lưng, cả năm ngụp lặn trong vô số rắc rối

Tờ CNN đưa tin, có rất ít công ty trên thế giới chứng kiến hoạt động kinh doanh thua lỗ tới 32 tỷ USD trong vòng 5 năm qua như Boeing. Suốt cả năm vừa qua, Boeing – công ty được coi là “biểu tượng của nước Mỹ” ngập lụt trong hàng loạt rắc rối không hồi hết.

TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Các vấn đề rắc rối với Boeing bắt đầu gần như ngay lập tức trong năm nay khi, vào ngày 5/1, Chuyến bay 1282 của Alaska Airlines bị mất một phích cắm cửa giữa không trung, làm thủng một lỗ ở bên hông máy bay. Mặc dù không có ai tử vong trong vụ việc, nhưng một số hành khách đã bị thương và các phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Portland, Oregon.

Sau vụ việc, FAA đã tạm thời đình chỉ hơn 170 máy bay 737 Max 9 của Boeing cho đến khi họ có thể hoàn tất các cuộc kiểm tra an toàn.

Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra đối với Boeing ngay sau đó và FBI đã nói với hành khách trên chuyến bay rằng họ có thể là nạn nhân của một tội ác. Vụ kiện tụng hiện vẫn đang diễn ra.

"Hành khách đã bị sốc và bối rối, bị đẩy vào cơn ác mộng khi tỉnh táo không chắc đây có phải là những giây phút cuối cùng của họ hay không", đơn kiện cho biết.

Riêng vào tháng 7, Boeing đã đạt được thỏa thuận nhận tội liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 Max vào năm 2018 và 2019 khiến 346 người thiệt mạng. Nếu thẩm phán chấp thuận thỏa thuận, Boeing sẽ nhận tội âm mưu gian lận, tránh phải ra tòa, nộp khoản tiền phạt khoảng 244 triệu USD và đầu tư ít nhất 455 triệu USD vào các biện pháp an toàn và tuân thủ.

Boeing đã đồng ý trả 2,5 tỷ USD vào năm 2021 trong một thỏa thuận với chính phủ liên bang để tránh bị truy tố vì các vụ tai nạn, nhưng các quan chức Bộ Tư pháp cho biết vào tháng 5 rằng Boeing đã vi phạm một số phần của thỏa thuận, đưa phiên tòa trở lại bàn đàm phán và dẫn đến đề nghị mới nhất này.

Người thân của những hành khách đã chết đã yêu cầu một thẩm phán Texas hủy bỏ thỏa thuận mà họ gọi là một thỏa thuận "thân mật". Các gia đình trước đó đã yêu cầu công ty phải trả khoản tiền phạt lên tới gần 25 tỷ đô la.

THIẾU AN TOÀN

Báo cáo của FAA phát hiện ra 27 điểm không đủ trong các quy trình an toàn của Boeing, bao gồm không có hệ thống rõ ràng để nhân viên báo cáo các mối quan ngại về an toàn, cơ cấu quản lý gây nhầm lẫn và giao tiếp kém với nhân viên về các quy trình an toàn.

Tuyên bố mới nhất từ FAA về việc Boeing tuân thủ để khắc phục các vấn đề về an toàn đã được công bố vào tháng 8. Tuyên bố cho biết cơ quan này tiếp tục "tích cực theo dõi tiến độ của Boeing theo nhiều cách khác nhau", bao gồm các đợt đánh giá thường xuyên của các chuyên gia FAA về các quy trình an toàn của Boeing và cấp chứng chỉ an toàn bay cho mọi máy bay Boeing 737 Max mới sản xuất.

Bản thân FAA đã phải chịu sự giám sát vì giám sát Boeing. Một báo cáo từ Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Giao thông vận tải vào tháng 10 cho thấy các cuộc kiểm tra của cơ quan này là không đủ.

THAY MÁU NHÂN SỰ

Vào tháng 3, Boeing đã công bố một cuộc cải tổ lãnh đạo lớn.

Giám đốc điều hành Dan Calhoun cho biết ông sẽ từ chức. Stan Deal, giám đốc điều hành bộ phận máy bay thương mại của công ty, cho biết ông sẽ nghỉ hưu. Trong cùng thông báo, chủ tịch hội đồng quản trị Larry Kellner đã công bố kế hoạch không tái tranh cử.

Stephanie Pope, giám đốc điều hành của công ty, đã được thăng chức để thay thế Deal ngay sau khi ông rời đi. Vào cuối tháng 7, Kelly Ortberg được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của công ty.

Ted Colbert, người đứng đầu bộ phận quốc phòng, không gian và an ninh của Boeing, đã trở thành giám đốc điều hành nổi bật đầu tiên rời công ty sau khi Ortberg tiếp quản. Sự ra đi của Colbert đã được công bố vào tháng 9.

PHI HÀNH GIA MẮC KẸT

Boeing đã phải đối mặt với một vấn đề nổi cộm khác vào tháng 6 khi các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams đã đi đến Trạm vũ trụ quốc tế trên tàu vũ trụ Starliner CST-100 của Boeing. Đây là lần đầu tiên Boeing đưa các phi hành gia lên không gian.

Các phi hành gia rời Trái đất vào ngày 5/6 và dự kiến sẽ trở về sau tám ngày, nhưng các vấn đề với động cơ đẩy của Starliner và rò rỉ heli đã gây ra sự chậm trễ. NASA và Boeing đã bắt đầu khắc phục sự cố để đưa Wilmore và Williams trở về nhà. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, hai phi hành gia vẫn bị kẹt tại Trạm vũ trụ quốc tế.

Giám đốc Chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA Steve Stich, cho biết trong một cuộc họp báo trong tháng đó rằng SpaceX của Elon Musk có thể đưa các phi hành gia về nhà nếu cần. Sau khi làm việc với Boeing để xác định xem hai phi hành gia có thể an toàn trở về Trái đất trên Starliner hay không, NASA đã thông báo vào tháng 8 rằng họ đã chọn SpaceX để thực hiện công việc này.

Quyết định này là một đòn giáng mạnh vào Boeing, công ty đã chi 4,2 tỷ USD để phát triển Starliner. Chuyến bay của Wilmore và Williams là bước cuối cùng mà Boeing cần thực hiện để NASA chứng nhận Starliner cho các chuyến bay có người lái. Điều này cho thấy Boeing tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh SpaceX như thế nào.

Wilmore và Williams hiện dự kiến sẽ trở về Trái đất vào năm 2025 trên tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX, được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 9.

ĐÌNH CÔNG

Hàng nghìn nhân viên Boeing đã tham gia công đoàn đã đình công vào tháng 9 sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng đổ vỡ.

Cuộc đình công bắt đầu bất chấp đề xuất về gói lương đầy hứa hẹn, theo đó sẽ tăng lương hơn 25% trong thời hạn hợp đồng cho hơn 32.000 nhân viên ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cuối cùng, công nhân công đoàn đã bác bỏ đề xuất này và bỏ phiếu để bắt đầu một cuộc đình công, khiến công ty thiệt hại khoảng 50 triệu USD mỗi ngày.

Các cuộc đàm phán hiện đã bị đình trệ, khi cả hai bên đều đệ đơn lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia, cáo buộc bên kia đàm phán thiếu thiện chí.

SA THẢI

Boeing bắt đầu cho nhân viên văn phòng nghỉ việc vào giữa tháng 9 sau khi cuộc đình công bắt đầu. Một số nhân viên được yêu cầu nghỉ một tuần sau mỗi bốn tuần theo chế độ luân phiên.

Trong một bản ghi nhớ của nhân viên, Ortberg cũng thông báo rằng ban lãnh đạo điều hành sẽ "giảm lương tương ứng trong thời gian diễn ra cuộc đình công", mặc dù thông tin chi tiết về việc giảm lương vẫn chưa rõ ràng.

Việc sa thải bắt đầu diễn ra sau đó vài tuần. Vào giữa tháng 10, Boeing đã công bố kế hoạch sa thải khoảng 10% trong số 170.000 nhân viên của mình.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, Ortberg cho biết Boeing đang ở trong "tình thế khó khăn" và "việc khôi phục công ty của chúng tôi đòi hỏi những quyết định khó khăn".

CHẬM SẢN XUẤT

777X thử nghiệm là máy bay thân rộng mới nhất của Boeing, đã nhận được 481 đơn đặt hàng từ hơn một chục hãng hàng không toàn cầu mặc dù các cơ quan quản lý vẫn chưa chấp thuận cho máy bay này chở khách.

Nhưng máy bay này đã gặp phải nhiều vấn đề về sản xuất — như vấn đề về chuỗi cung ứng, sự cố thiết kế và giờ là cuộc đình công đang diễn ra — khiến máy bay này chậm tiến độ năm năm và khiến Boeing thiệt hại 1,5 tỷ USD.

Lỗ hổng đó có thể sẽ sâu hơn nữa với sự chậm trễ mới nhất đến năm 2026, làm xói mòn thêm niềm tin của ngành vào chương trình 777X của Boeing. Điều này cũng có thể thúc đẩy các hãng hàng không lựa chọn đối thủ Airbus của Boeing tại châu Âu và Airbus A350 hiện đang hoạt động.

Máy bay vẫn chưa được chứng nhận nhưng đã bắt đầu thử nghiệm bay chứng nhận vào tháng 7. Thử nghiệm đã bị dừng lại vào tháng 8 do sự cố với một bộ phận quan trọng kết nối động cơ với máy bay, CNBC đưa tin.

Chưa dừng lại ở đó, Boeing cũng gặp rắc rối trong việc sản xuất máy bay 737 MAX.

FAA đã thông báo vào tháng 1 rằng họ sẽ không cấp bất kỳ khoản mở rộng sản xuất nào cho máy bay MAX của Boeing, bao gồm cả 737 MAX 9, sau trường hợp khẩn cấp trên Chuyến bay 1282 của Alaska Airlines.

FAA cho biết trong một thông cáo báo chí rằng "Sự cố Boeing 737-9 MAX ngày 5/1 không bao giờ được phép xảy ra nữa".

Quản trị viên FAA Mike Whitaker cho biết Boeing sẽ không được phép mở rộng sản xuất hoặc thêm dây chuyền sản xuất bổ sung cho máy bay 737 MAX "cho đến khi chúng tôi hài lòng rằng các vấn đề kiểm soát chất lượng được phát hiện trong quá trình này đã được giải quyết", theo thông cáo báo chí.

Boeing đã tổ chức một cuộc họp kéo dài ba giờ với FAA vào tháng 6 để giải quyết các mối quan ngại về an toàn và chất lượng. Sau đó, Whitaker đã phát biểu tại một cuộc họp báo, nơi ông nói với một phóng viên rằng việc mở rộng sản xuất máy bay 737 MAX vẫn chưa chắc chắn.

FAA nói với Business Insider: "Đây là về sự thay đổi mang tính hệ thống và còn rất nhiều việc phải làm. Boeing phải đạt được các mốc quan trọng và thời điểm đưa ra quyết định của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào khả năng thực hiện của họ".

Cơ quan này cho biết thêm: "Boeing đã đưa ra lộ trình để thay đổi văn hóa an toàn của mình và FAA sẽ đảm bảo Boeing thực hiện những thay đổi mà họ đã vạch ra. Chúng tôi sẽ không chấp thuận tăng sản lượng vượt quá mức giới hạn hiện tại cho đến khi chúng tôi hài lòng rằng họ đã thực hiện các hành động khắc phục và chuyển đổi văn hóa an toàn của mình”.

Theo: BI