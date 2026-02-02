Biểu trưng “giọt nước” cao 6m tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Sáng 2/2, biểu trưng tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 với tạo hình giọt nước đã được hoàn thiện lắp đặt tại khu vực trung tâm hồ nước trong quảng trường chính của Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Biểu trưng hình giọt nước được chế tác bằng inox gương cao cấp, cao khoảng 6m, chu vi chừng 13m, bề mặt kim loại sáng bóng phản chiếu cảnh quan xung quanh.





Điểm nhấn của thiết kế là phần rỗng hình trái tim ở giữa thân biểu trưng, cho phép ánh sáng tự nhiên và hệ thống đèn nghệ thuật xuyên qua, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật cả ban ngày lẫn khi đêm xuống. Chi tiết này đồng thời gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, sẻ chia và tinh thần gắn kết của cộng đồng trong những ngày tháng đại dịch Covid-19 đầy mất mát.

Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng chia sẻ, "Cuộc đời ai cũng phải chảy nước mắt ít nhất một lần, sung sướng cũng chảy nước mắt, đau khổ cũng chảy nước mắt. Và ai cũng đổ mồ hôi... Vậy trải qua đại dịch Covid-19 đầy mất mát, chúng tôi đã chọn giọt nước mắt để tưởng niệm những người đã nằm xuống. Và hình ảnh trái tim để tưởng nhớ những người đã hi sinh, những người đã đóng góp, những nhà khoa học... Do đó chúng tôi chỉ đọng lại trong 8 chữ "tâm hoa - vọng tưởng - lệ vương - nghĩa tình".

Một người dân phường Vườn Lài, TP.HCM nhớ lại những ngày tháng phải cách ly vì đại dịch Covid-19 cho biết, "Những ngày đó toàn phải ở trong nhà, ở trên lầu 3 không buồn lắm, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ thôi. Giờ có công trình này được xây dựng để mọi người tìm đến như một cách nhớ đến những người thân đã mất trong đại dịch Covid-19".

