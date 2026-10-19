Biểu tình bạo lực ở Pháp: Hàng hiệu trị giá triệu euro bị cướp phá trong vài phút

Túi xách, quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ cao cấp trở thành mục tiêu trong các vụ hôi của giữa làn sóng biểu tình bạo lực tại Pháp. Theo người làm việc trong cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ cần một đám đông tràn vào, lượng hàng hóa trị giá hàng triệu euro (hàng chục tỷ đồng) bị lấy đi chỉ trong vài phút.

Làn sóng bất ổn tại Pháp khiến nhiều cửa hàng, trong đó có các boutique thời trang xa xỉ ở Paris, trở thành mục tiêu của những vụ đập phá và hôi của. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh đám đông tràn vào những cửa hàng sang trọng, lấy đi túi xách, quần áo và nhiều mặt hàng đắt tiền khác.

Đáng chú ý, giá trị của những món đồ bị lấy đi có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô la cho mỗi sản phẩm, báo Nga MK.ru đưa tin ngày 18/10.

Nhiều người biểu tình bịt mặt đập phá các cửa hàng bán đồ xa xỉ ở Paris, ngang nhiên mang hàng hiệu về nhà. Video: CNBC.

Anh Timothée, người làm việc tại một boutique thời trang cao cấp ở Paris, cho biết không phải toàn bộ hàng hóa đều được trưng bày tại khu vực bán hàng. Tuy nhiên, một lượng đáng kể sản phẩm vẫn được đặt trong tầm mắt và tầm tay khách hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Các cửa hàng không thể cất toàn bộ sản phẩm vào kho rồi chỉ mang ra khi có người yêu cầu. Với những thương hiệu cao cấp, việc trưng bày hàng hóa cũng là một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm.

Thông thường, cửa hàng có nhân viên bảo vệ vào ban đêm. Nhưng khi một đám đông đồng loạt xông vào, lực lượng bảo vệ gần như không thể ngăn chặn tình hình.

“Chỉ trong vài phút, mọi thứ có thể bị lấy đi. Một nhân viên bảo vệ không thể ngăn hàng chục người cùng lúc, và họ cũng không nên đánh đổi tính mạng để bảo vệ những chiếc túi xách”, anh Timothée nhận định.

Tình trạng cướp phá, hôi của diễn ra ở Paris và nhiều thành phố khác ở Pháp hôm 17/10. Ảnh: News18.

Giá trị của số hàng hóa bị lấy đi càng khiến các vụ việc trở nên đáng chú ý. Một chiếc túi nhỏ của Louis Vuitton có giá khoảng 1.500-2.000 euro, trong khi một số mẫu có giá từ 5.000 euro trở lên. Tại Celine, nhiều mẫu túi có giá 2.000-3.000 euro, còn áo khoác và trang phục cao cấp có thể lên tới vài nghìn euro.

Đắt đỏ hơn cả là những sản phẩm của Hermès. Một chiếc túi Birkin Hermès có thể có giá khoảng 10.000 euro. Những mẫu hiếm có thể được định giá cao hơn nhiều, lên tới hàng chục nghìn euro.

Như vậy, chỉ riêng một chiếc túi bị lấy đi cũng có thể gây thiệt hại đáng kể cho cửa hàng.

Nhiều cửa hàng flagship bị cướp phá Ngày 17/10 (giờ Pháp), nhiều cửa hàng flagship (trọng điểm, quy mô lớn) và cửa hàng bán lẻ của Hermès, Apple, Louis Vuitton và Rolex tại Paris cùng nhiều thành phố khác ở Pháp trở thành mục tiêu bị tấn công và cướp phá, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang thành bạo loạn và hành vi phá hoại trên quy mô toàn quốc, EFF đưa tin. Với sự tham gia của đông đảo sinh viên, các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, chính sách chi tiêu của chính phủ, các vấn đề trong giáo dục và điều kiện làm việc. Ước tính có khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó riêng tại Paris có khoảng 110.000 người. Hơn 1.200 vụ bắt giữ đã được ghi nhận trên toàn quốc.

Cửa hàng Celine ở Paris bị đám đông đập phá, hôi của. Video: Boutique Experiences.

Có tiền cũng chưa chắc mua được

Điều khiến các vụ hôi của tại những boutique xa xỉ trở nên phức tạp là giá trị của hàng hóa không chỉ nằm ở mức giá niêm yết. Với những mẫu hàng hiếm, khả năng thay thế cũng là một vấn đề lớn.

Theo anh Timothée, việc mua một chiếc túi Hermès Birkin không đơn giản là đến cửa hàng, trả tiền rồi mang sản phẩm về. Ngay cả khi có sẵn 10.000 euro, khách hàng cũng chưa chắc mua được mẫu túi mình muốn ngay lập tức, bởi nguồn cung của sản phẩm dạng này rất hạn chế.

Nếu một mẫu Birkin hiếm bị đánh cắp, cửa hàng chưa chắc có thể nhanh chóng bổ sung một sản phẩm tương tự để thay thế.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những kẻ hôi của dễ dàng biến hàng hiệu thành tiền mặt.

Các thương hiệu xa xỉ thường quản lý hàng hóa bằng hệ thống nhận diện và dữ liệu sản phẩm. Một số mẫu túi có thông tin định danh hoặc dữ liệu số sê-ri, giúp việc xác minh nguồn gốc trở nên thuận lợi hơn.

Khi chủ cửa hàng trình báo vụ trộm, thông tin về những món đồ bị lấy đi có thể được chuyển tới cảnh sát và doanh nghiệp bảo hiểm. Các đơn vị kinh doanh hàng xa xỉ trên thị trường thứ cấp cũng thường chú ý đến nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt đối với những món hàng có giá trị lớn.

Nếu một người bất ngờ tìm cách bán chiếc Birkin với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường nhưng không thể giải thích nguồn gốc, giao dịch đó có thể lập tức gây nghi ngờ.

Nói cách khác, những món đồ bị lấy đi có thể mang giá trị rất lớn trên giấy tờ, nhưng việc chuyển chúng thành tiền mà không bị phát hiện lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hôi của, cướp phá ở nhiều thành phố Tại Paris, những người biểu tình và đối tượng gây rối đeo mặt nạ đã đập phá mặt tiền nhiều cửa hàng, phá hoại nhà hàng, cơ sở kinh doanh, đốt ô tô, nhắm vào nhiều cửa hàng flagship của các thương hiệu xa xỉ, bao gồm Hermès và Louis Vuitton, trong lúc xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động. Tình trạng bất ổn và cướp phá cũng lan đến các khu vực tập trung nhiều cửa hàng cao cấp tại thành phố Marseille (nơi một cửa hàng Hermès và một cửa hàng Rolex bị nhắm đến), thành phố Bordeaux (tại phố Rue Sainte-Catherine) và thành phố Lille (cửa hàng Apple Store).

Một cửa hàng Luis Vuitton ở Paris bị hôi của. Video: Vet Radio Syndicate.

Bảo hiểm không đồng nghĩa với việc được bồi thường ngay lập tức

Đối với các tập đoàn thời trang xa xỉ, những vụ hôi của và phá hoại gây ra nhiều vấn đề, nhưng chưa chắc đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp.

Anh Timothée cho rằng, các thương hiệu lớn có đủ nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả. Dù vậy, họ vẫn phải đối mặt nhiều khoản chi phí phát sinh: sửa chữa mặt bằng, thay thế cửa kính, nâng cấp hệ thống an ninh và duy trì tiền lương cho nhân viên trong thời gian cửa hàng đóng cửa.

Tại trung tâm Paris, nơi chi phí thuê mặt bằng rất cao, việc một boutique phải tạm ngừng hoạt động cũng có thể tạo ra tổn thất đáng kể.

Bảo hiểm có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, bởi các cửa hàng lớn thường mua bảo hiểm cho tài sản, hàng hóa và thiết bị. Tuy nhiên, không thể mặc định mọi thiệt hại đều được bồi thường đầy đủ.

Sau một vụ bạo loạn, doanh nghiệp bảo hiểm cần kiểm kê hàng hóa, xác định giá trị tài sản bị mất hoặc hư hỏng, đối chiếu hồ sơ và xem xét các điều khoản hợp đồng. Quá trình này có thể kéo dài, thay vì lập tức giải ngân hàng triệu euro.

Một vấn đề khác là phạm vi bảo hiểm đối với thiệt hại phát sinh từ các cuộc bạo loạn trên diện rộng. Việc khoản tổn thất có được chi trả hay không còn phụ thuộc vào nội dung hợp đồng cụ thể.

Không chỉ các boutique thời trang, những cửa hàng mỹ phẩm lớn cũng có thể chịu thiệt hại đáng kể. Một chai nước hoa có giá 100-200 euro, trong khi một hộp kem dưỡng da cao cấp có thể trị giá vài trăm euro. Nếu hàng hóa bị lấy đi theo từng thùng, tổng giá trị có thể lên tới hàng chục nghìn euro.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm bị vỡ hoặc hư hỏng trong quá trình đập phá. Ngay cả hàng hóa còn nằm lại trong cửa hàng cũng chưa chắc có thể tiếp tục bán nếu bao bì hoặc sản phẩm bị tổn hại.

Với các chuỗi mỹ phẩm lớn, thiệt hại có thể vẫn nằm trong khả năng xử lý. Nhưng đối với những cửa hàng nhỏ, tình hình có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Cửa hàng Rolex ở Paris bị hôi của, mất hết hàng hóa. Video: Rolex.

Cửa kính kiên cố vẫn không thể chống đỡ đám đông

Một câu hỏi được đặt ra sau các vụ việc là vì sao những boutique xa xỉ vốn nổi tiếng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt vẫn có thể bị đột nhập tương đối dễ dàng.

Theo anh Timothée, cửa kính tại các cửa hàng cao cấp thường được làm từ nhiều lớp vật liệu bảo vệ, có thể phủ thêm phim chuyên dụng. Một số địa điểm còn lắp cửa cuốn kim loại để tăng cường an ninh.

Tuy nhiên, không có loại kính nào hoàn toàn không thể phá vỡ. Khi một đám đông liên tục tấn công mặt tiền cửa hàng với chủ đích rõ ràng, các biện pháp bảo vệ cuối cùng vẫn có thể bị vô hiệu hóa.

Việc cất toàn bộ hàng hóa vào két sắt mỗi tối cũng không phải giải pháp khả thi đối với mọi cửa hàng.

Một boutique thời trang hoặc đồ da có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sản phẩm. Nếu nhân viên phải di chuyển toàn bộ túi xách, giày dép và quần áo vào kho sau giờ đóng cửa, rồi sắp xếp lại mọi thứ vào sáng hôm sau, khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể.

Vì vậy, các cửa hàng thường chỉ đưa những mặt hàng có giá trị đặc biệt cao vào khu vực bảo vệ sau giờ đóng cửa. Khi có cảnh báo về nguy cơ bất ổn, họ có thể đóng cửa sớm, tăng cường nhân viên an ninh hoặc gia cố mặt tiền.

Nếu bạo loạn xảy ra trong giờ mở cửa, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ khách hàng và nhân viên. Cửa hàng có thể ngừng phục vụ, hạn chế người ra vào hoặc tổ chức sơ tán khi tình hình trở nên nguy hiểm.

Anh Timothée nói rằng, nhân viên bán hàng và bảo vệ không có nghĩa vụ đặt tính mạng vào tình thế nguy hiểm để giữ tài sản. Một người bảo vệ đơn độc khó có thể ngăn chặn một đám người đông đảo và hung hãn.

Trong những cuộc bạo loạn quy mô lớn, lực lượng cảnh sát cũng phải xử lý nhiều điểm nóng cùng lúc. Do đó, các chủ cửa hàng không thể mặc nhiên trông chờ cảnh sát sẽ bảo vệ từng boutique.

Dù vậy, theo anh Timofey, rất khó để những thương hiệu như Louis Vuitton hay Hermès từ bỏ các tuyến phố trung tâm Paris chỉ vì những vụ việc như vậy. Paris vẫn là một trong những kinh đô thời trang quan trọng nhất thế giới, thu hút khách hàng giàu có từ nhiều quốc gia.

Các tập đoàn lớn có thể tăng chi phí an ninh, điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm và xây dựng quy trình ứng phó chặt chẽ hơn. Nhưng đối với những doanh nghiệp nhỏ, hậu quả có thể nặng nề hơn nhiều. Họ không có nguồn lực tài chính tương đương để sửa chữa, duy trì hoạt động và chờ đợi quá trình bồi thường.

Vì thế, sau những vụ hôi của gây chấn động, thiệt hại không chỉ được tính bằng giá trị túi xách, quần áo hay mỹ phẩm bị lấy đi. Đằng sau những cửa kính vỡ còn là chi phí khôi phục hoạt động, áp lực tài chính và nguy cơ phá sản đối với những doanh nghiệp không đủ sức chống đỡ.

Một chiếc túi Hermès Birkin hiếm có, đắt đỏ. Chiếc túi Birkin đắt nhất từng được bán là chiếc túi Birkin nguyên bản của Jane Birkin được bán với giá 10,1 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s ở Paris vào năm 2025. Ảnh: Sotheby’s.



