Biểu cảm của mẹ Lý Thái Dương khi chứng kiến sự xuất thần của con trai tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia

Thái Dương là người có phần khởi động ấn tượng tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nóng nhất lúc này là diễn biến Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Sau hành trình chinh phục các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, 4 nhà leo núi xuất sắc nhất đã chính thức góp mặt tại trận đấu cuối cùng của mùa giải, gồm: Trần Võ Gia Bảo - THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa; Lý Thái Dương - THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ; Nguyễn Huy Quang Minh - THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Thái Dương tại phần thi khởi động.

Ngay từ phần Khởi động, được chia thành hai lượt thi riêng và chung, Thái Dương đã gây ấn tượng với màn thể hiện xuất sắc, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 85 điểm. Ở lượt thi riêng, mỗi thí sinh lần lượt trả lời 6 câu hỏi, mỗi đáp án đúng mang về 10 điểm. Nam sinh Phú Thọ có phần khởi đầu khá hoàn hảo khi giành được 50 điểm. Sang phần thi chung, cả 4 nhà leo núi tiếp tục mang đến những màn tranh tài gay cấn. Khép lại phần thi đầu tiên, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, theo sau là Anh Đức với 80 điểm, Gia Bảo đạt 35 điểm và Quang Minh có 10 điểm.

Trong lúc Thái Dương tập trung tranh tài trên sân khấu, camera trường quay cũng nhiều lần hướng về khu vực khán giả, nơi một người phụ nữ đang chăm chú dõi theo từng phần thi của nam sinh. Trên đầu cô đeo băng rôn ghi tên Lý Thái Dương, biểu cảm liên tục thay đổi theo diễn biến cuộc thi, từ hồi hộp, lo lắng đến vui mừng khi thấy con trai bình tĩnh và tự tin trả lời câu hỏi. Đó chính là mẹ của Thái Dương, bên cạnh cô còn có bố của nhà leo núi này.

Mẹ và bố của Thái Dương. Ảnh chụp màn hình.

Vài giờ trước khi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Thái Dương - cô Loan cũng đăng tải lời nhắn gửi đầy tình cảm đến con trai:

“Chúc con trai bình tĩnh, tự tin chinh phục thành công đỉnh núi Olympia! Cả nhà luôn bên con!

Đối với bố mẹ, chiến thắng không có nghĩa phải là thứ hạng đầu tiên, chiến thắng vì con đã nỗ lực hết mình, cố gắng hết sức cho niềm đam mê của mình con nhé! Các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em bạn bè sẵn sàng cổ vũ Lý Thái Dương đi ạ!”.

Trước đó, trên mạng xã hội, mẹ Thái Dương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai trong hành trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia, không giấu được niềm tự hào và luôn dành những lời động viên, ủng hộ cho cậu.

Lý Thái Dương (SN 2009, Phú Thọ) hiện là học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT chuyên Hùng Vương. Có sở trường ở môn Hóa học, nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện khi còn học THCS, đồng thời đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp trường. Tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Thái Dương liên tiếp giành 3 vòng nguyệt quế ở các trận Tuần, Tháng và Quý II với số điểm lần lượt là 190, 180 và 200. Thành tích này giúp cậu trở thành thí sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Hùng Vương đưa cầu truyền hình Chung kết Olympia về Phú Thọ sau 26 năm.

Lý Thái Dương. Ảnh: FBNV.

Trong video giới thiệu đầu chương trình, Thái Dương cũng thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với môn Hóa học và sự tò mò trước thế giới khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần không bỏ cuộc của thần tượng Cristiano Ronaldo cũng là nguồn cảm hứng để nam sinh rèn luyện bản lĩnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu trong hành trình chinh phục Olympia.

Không khí cổ vũ tại quê nhà cũng vô cùng sôi động. Từ điểm cầu đặt tại khu vực chân đồi Phân Bùng, thuộc khu trung tâm lễ hội Đền Hùng, những tiếng reo hò, lời chúc và sự cổ vũ nhiệt thành của gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh đã tiếp thêm động lực cho nhà leo núi Phú Thọ trước giờ tranh tài.