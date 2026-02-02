Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt"

Thái Công (tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, có công ty thiết kế nội thất riêng. NTK này cũng được biết đến rộng rãi khi danh tiếng gắn với những món đồ xa xỉ, có giá trên trời và nhiều chia sẻ về cuộc sống thượng lưu, phong cách quý tộc.

Mới đây, sau thời gian dài úp mở, Thái Công bất ngờ khoe nhà mới là biệt thự triệu đô ở TP.HCM, đặt tên là Thái Công Maison.

Quách Thái Công và Huy Yves cùng với biệt thự cổ triệu đô

Phòng khách

Phòng ngủ

Ở bài đăng trên Facebook, Thái Công cho biết ngôi nhà không được xây cho khách hàng nào đó mà là tổ ấm của chính mình, được kiến tạo để trở về và tận hưởng sự riêng tư, tĩnh lặng. NTK này tự giới thiệu không gian được thiết kế phản chiếu rõ triết lý sống và làm nghề của mình: tinh tế, kỷ luật, tiết chế và có chiều sâu.

Về các đồ nội thất trong nhà, Thái Công cho biết mình đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Một số món đồ nổi bật được giới thiệu gồm bồn tắm ở phòng ngủ master nặng 256kg, cần cả chục người khiêng, bàn viết ở phòng làm việc có giá hàng tỷ đồng,...

Chiếc bàn viết ở phòng làm việc được giới thiệu có giá hàng tỷ đồng

Sau khi Thái Công giới thiệu và chính thức tiết lộ mình là chủ nhân biệt thự, cư dân mạng đã chia thành 2 phe với ý kiến khác nhau. Một nửa hết lời khen ngợi, một nửa lại cho rằng bày trí nội thất trong nhà rối, nên tiết chế với lý do chủ yếu là phong cách này không hợp gu mình. Đặc biệt ở phòng khách, vì nhiều đồ trưng bày, đèn, vật trang trí, tranh,... nên nhiều người nhận xét rằng hơi giống showroom hơn nhà để ở.

“Đẹp nhưng đồ nội thất hơi rối mắt, mặc dù chơi màu khá ok, không sến nhưng tiết chế thêm chút thì hợp với thời hiện đại hơn”, “Nội thất xét từng chi tiết thì lựa chọn kỹ càng đều đẹp nhưng ghép lại tổng quan thì hơi “tham” xíu nên nhìn rối”, “Mình thấy ngoài thì nhợt nhạt. Trong thì hơi rối”, “Nhà đẹp và hợp với phong cách riêng của anh chứ còn em thì nhìn thôi đã thấy mệt chứ nói gì ở”,... là một số ý kiến trái chiều.

Phòng khách của biệt thự là nơi nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất

Cùng một không gian nhưng ý kiến của cư dân mạng hoàn toàn trái ngược nhau

Một số hình ảnh khác trong nhà Thái Công:

Từng chi tiết đều được sắp đặt cầu kỳ

Phía bên ngoài biệt thụ

(Ảnh: Thái Công Quách)