Biệt thự ở Mỹ nơi Kasim Hoàng Vũ sống những ngày cuối đời

Những ngày đầu tháng 3, căn nhà của Kasim Hoàng Vũ tại Houston trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Đây là nơi nam ca sĩ gắn bó trong những năm tháng cuối đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Không chỉ là nơi sinh sống, căn biệt thự còn lưu giữ nhiều kỷ niệm gắn liền với âm nhạc và hành trình nghệ thuật của giọng ca từng được khán giả yêu mến.

Theo chia sẻ từ người bạn thân Tony Phan với Ngôi sao, trong căn biệt thự, Kasim dành riêng một phòng làm studio thu âm và sáng tác nhạc. Đây từng là nơi anh dành nhiều thời gian nhất khi còn đủ sức khỏe để làm việc.

Một vài góc bên trong biệt thự - nơi Kasim Hoàng Vũ ở những ngày cuối đời

Những tháng cuối đời, bệnh tình khiến Kasim không còn đủ sức tiếp tục sáng tác. Anh chỉ thỉnh thoảng bước vào phòng, lặng lẽ nhìn các thiết bị âm nhạc quen thuộc rồi lại đi ra.

Mẹ của Kasim là ca sĩ Bích Phương hiện vẫn ở lại căn nhà tại Houston để lo liệu hậu sự cho con trai. Từ khi nam ca sĩ lâm bệnh nặng, bà đã rời nơi ở tại một thành phố khác để chuyển đến sống cùng con nhằm tiện chăm sóc và động viên anh trong quá trình điều trị.

Sau khi con trai qua đời, bà Bích Phương vẫn giữ thói quen chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. Người bạn thân của Kasim cho biết suốt những ngày qua, bà thường ra khu vực đặt đàn, lặng lẽ lau chùi rồi bật khóc vì nhớ con.

Ca sĩ Bích Phương ngồi lặng lẽ trong căn nhà đã vắng bóng con trai

Tang lễ của nam ca sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 13/3 theo giờ Mỹ. Thời gian tổ chức muộn hơn do gia đình cần hoàn tất các thủ tục giấy tờ và sắp xếp với nhà quàn tại Houston.

Tony Phan chia sẻ với VietNamnet, những tin đồn cho rằng Kasim Hoàng Vũ sống khó khăn tại Mỹ là không chính xác. Trên thực tế, anh sở hữu hai căn nhà tại Mỹ, trong đó có một căn đang cho thuê. Ngoài ca hát, nam ca sĩ từng mở nhà hàng để có thêm công việc và niềm vui trong cuộc sống.