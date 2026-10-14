Biệt thự hoành tráng Đàm Vĩnh Hưng mới xây ở quận 2, TP.HCM

Cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng ở TP.HCM khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ bề thế.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh công trường xây dựng cùng loạt bản thiết kế căn nhà mới. Kèm theo đó, giọng ca Say tình hài hước viết: "Chờ đợi là hạnh phúc có thiệt không ta ơi? Chứ tôi thấy cổ dài quá rồi... Nhà tôi ơi!".

Dòng trạng thái thể hiện sự mong ngóng của nam ca sĩ trong quá trình chờ đợi tổ ấm hoàn thiện. Sau thời gian chuẩn bị và tìm kiếm nơi ở phù hợp, anh đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch xây dựng một không gian sống mới cho mình và gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ hình ảnh công trường nơi biệt thự mới của anh đang được xây dựng

Qua bản phối cảnh mặt ngoài được công bố, biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng với kiến trúc nhiều tầng, những đường nét hình khối mạnh mẽ và cách kết hợp vật liệu hiện đại. Công trình sử dụng các mảng đá sáng màu, đá tối màu, kính và gỗ, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nhấn nổi bật là hệ thống cây xanh được bố trí dọc ban công, trên các tầng và tại những khoảng lùi của công trình. Một phần mặt tiền được phủ cây, tạo thành mảng xanh lớn tương phản với những đường nét vuông vức của kiến trúc. Tầng trên cùng có diện tích kính rộng, kết hợp trần và các mảng ốp gỗ, mang đến cảm giác ấm áp.

Bản thiết kế cũng hé lộ thêm những tiện ích đáng chú ý trong căn biệt thự mới. Trong đó, khu vực hồ bơi được thiết kế dọc theo một bên nhà, tạo thành điểm nhấn cho khoảng sân riêng..

Biệt thự có quy mô lớn, thiết kế hiện đại, sang trọng

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Không gian bên trong biệt thự rất đẳng cấp và hài hòa với thiên nhiên

Một góc khác của biệt thự được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với sàn gỗ ngoài trời, bộ sofa tông sáng và bàn trà thấp. Những mảng tường ốp gỗ chạy dọc mặt đứng kết hợp cửa kính khung đen tạo nên vẻ hiện đại, trong khi giàn lam phía trên giúp tăng tính thẩm mỹ cho khu vực thư giãn.

Tại khoảng sân còn có những bộ ghế ngoài trời bố trí giữa cây xanh, đá trang trí và các luống cây cảnh. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua tán lá tạo nên hiệu ứng bóng đổ trên nền sân, khiến không gian có cảm giác yên tĩnh như một khu nghỉ dưỡng riêng.

Để xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng phải bán căn biệt thự cũ ở cư xá Bắc Hải

Tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã bán căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ, TP.HCM, sau 17 năm sinh sống. Nam ca sĩ từng chia sẻ căn nhà gắn liền với nhiều dấu mốc trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Sau khi rời nơi ở cũ, Đàm Vĩnh Hưng tìm kiếm một địa điểm mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Anh đã hé lộ khu đất tại quận 2 cũ để xây dựng biệt thự mới và cập nhật tiến độ thi công qua mạng xã hội.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về quy mô nhà mới: "Nhà bên này dễ sợ hơn, nhiều tiền hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất quận 2 cũ giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Được biết, cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng được dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.