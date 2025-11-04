Biệt thự gần 1.000m² của "quán quân Olympia"

Lê Vũ Hoàng là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 (2005). Anh sinh năm 1988 tại vùng đất Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau chiến thắng ấn tượng tại Olympia, anh tiếp tục hành trình học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia, nơi anh không chỉ khẳng định bản thân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ mà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn. Hiện tại, Lê Vũ Hoàng cùng vợ và hai con đang sinh sống tại thành phố Sydney. Gia đình anh sở hữu căn biệt thự Private Paradise sang trọng, với diện tích lên đến 1.000m².

Đúng như tên gọi Private Paradise, biệt thự của gia đình Lê Vũ Hoàng được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn giữ trọn nét riêng tư, ấm cúng. Không gian được bao quanh bởi rừng cây xanh mát, có bể bơi riêng, sân vườn rộng rãi và ba mặt hướng ra thiên nhiên. Không chỉ là nơi an cư, đây còn là không gian để anh cùng gia đình tận hưởng cuộc sống yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Toàn cảnh căn biệt thự

Nằm giữa khu vực ngoại ô yên tĩnh của Sydney, căn biệt thự 2 tầng có 3 mặt hướng ra rừng, mang đến tầm nhìn khoáng đạt và cảnh quan thơ mộng hiếm có. Xung quanh phủ kín sắc hoa rực rỡ, cây xanh tươi tốt, tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm.

Khi đêm xuống, biệt thự triệu đô rực sáng trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu lên không gian xanh mướt xung quanh, khiến nơi đây như một "ốc đảo ánh sáng" giữa thiên nhiên tĩnh lặng. Thiết kế ngôi nhà mang phong cách hiện đại, chú trọng sự tinh giản và sang trọng trong từng chi tiết. Nhờ vị trí biệt thự không cách xa với trường học của hai con Lê Vũ Hoàng, nên các bé có thể tản bộ đến lớp mỗi sáng giữa khung cảnh thanh bình, trong trẻo đặc trưng của vùng ngoại ô Sydney.

Góc nào ở căn biệt thự cũng hướng ra thiên nhiên xanh mát

Không gian sống hiện đại của gia đình Lê Vũ Hoàng

Vào buổi tối, căn nhà càng thêm đẹp khi lung linh ánh đèn

Sân nhà cực kỳ rộng rãi

Toàn cảnh căn nhà khi nhìn từ trên cao

Không gian bên trong

Biệt thự hai tầng của Lê Vũ Hoàng gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, thoải mái. Căn nhà gồm 3 phòng khách (một phòng lớn và hai phòng nhỏ), cùng 4 phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cả gia đình. Tông trắng được chọn làm chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế, thanh thoát và giúp không gian thêm phần sáng sủa, thoáng đãng.

Nội thất được sắp xếp tối giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét đẳng cấp qua từng chi tiết, từ bộ sofa đến những ô cửa kính lớn mở ra khung cảnh thiên nhiên xanh mướt. Bên ngoài là khu sân vườn rợp bóng cây, nơi gia đình có thể thư giãn, tổ chức tiệc nhỏ hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành. Đặc biệt, hồ bơi ngoài trời là điểm nhấn ấn tượng của căn biệt thự, mang đến cảm giác "chill" đúng nghĩa - vừa sang trọng, vừa hòa mình cùng thiên nhiên.

Phòng khách to có thiết kế tinh tế, thoáng đãng

Không gian được bài trí đơn giản, hiện đại với tông trắng chủ đạo

Phòng khách nhỏ ấm áp, đầy đủ tiện nghi

Khu vực bếp cũng ưu tiên nội thất màu trắng để hài hòa với kiến trúc tổng thể

Cầu thang kính với tay vịn nâu tạo điểm nhấn hiện đại và tinh tế cho không gian

Khu vực sân vườn thoáng đãng, rộng rãi với đa dạng cây hoa khác nhau

Bể bơi ngoài trời nằm ở tầng 1, lý tưởng cho những giờ phút thư giãn giữa thiên nhiên.

