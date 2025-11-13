Biệt thự dát vàng nổi tiếng nhất Bắc Ninh, riêng bộ bàn ghế đã 1 tỷ đồng

Giữa vùng quê yên bình Tiên Du (Bắc Ninh), một căn biệt thự dát vàng lộng lẫy hiện lên nổi bật như một công trình châu Âu giữa làng quê. Theo chia sẻ từ gia chủ, ngôi nhà được xây dựng để báo hiếu cha mẹ, ngay trên mảnh đất do tổ tiên để lại. Trên khuôn viên rộng 370m², căn biệt thự 3 tầng chiếm gần 200m², phần còn lại được quy hoạch làm sân vườn, hồ cá koi và chòi nghỉ uống trà, tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Được biết, riêng khu vực hồ cá koi được đầu tư khoảng 450 triệu đồng, trong khi toàn bộ công trình mất gần 9 tháng để hoàn thiện. Gia chủ thậm chí chi 15 triệu đồng chỉ để thuê người phác thảo bản thiết kế, đảm bảo mọi chi tiết đều tinh xảo, chỉn chu. Với nội - ngoại thất dát vàng, mái vòm kiểu Âu và cách bài trí tỉ mỉ, căn biệt thự này được nhiều người ví như một góc trời Âu giữa làng quê Kinh Bắc.

Toàn cảnh biệt thự dát vàng giữa làng quê Bắc Ninh

Phía trước cửa biệt thự nổi bật với bức tượng đá. được gia chủ đặt từ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và do thợ tại Bắc Ninh tiến hành đắp vẽ

Trên khuôn viên rộng 370m², gia chủ dành gần 200m² để xây biệt thự, phần còn lại là diện tích sân vườn, hồ cá koi...

Trong khuôn viên biệt thự có chòi ngồi thư giãn, thưởng trà

Nội thất bên trong

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, nội thất bên trong căn biệt thự cũng khiến người ta phải trầm trồ. Nhờ lợi thế diện tích rộng rãi, gia chủ bố trí hai phòng khách riêng biệt: một phòng mang phong cách châu Âu cổ điển với chi tiết phào chỉ tinh xảo, một phòng khác nổi bật với bộ bàn ghế gỗ mun chạm rồng, bên dưới đặt long sàn tạo cảm giác uy nghi, sang trọng.

Được biết, bộ bàn ghế trong phòng khách có giá khoảng 1 tỷ đồng, đặt làm thủ công tại làng nghề gỗ Đồng Kỵ danh tiếng và mất tới 6 tháng để hoàn thiện. Không gian thờ cúng gia tiên cũng được đầu tư kỹ lưỡng, sử dụng hoàn toàn chất liệu gỗ quý, giữ nét truyền thống trong tổng thể hiện đại của ngôi nhà. Từng chi tiết từ hoa văn, phào chỉ đến hệ thống đèn, trần và cầu thang đều được chế tác tỉ mỉ, thể hiện sự chăm chút và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Khu vực đại sảnh rộng lớn, nổi bật với đèn trần mạ vàng lấp lánh

Phòng khách sở hữu bộ bàn ghế gỗ mun chạm rồng

Cận cảnh bộ bàn ghế trị giá gần 1 tỷ đồng

Phòng khách thứ 2 mang đậm dấu ấn châu Âu

Khu vực phòng ăn được thiết kế lộng lẫy, đẹp mắt

Mọi món đồ trong nhà đều được chế tác vô cùng tỉ mỉ

Căn biệt thự xa hoa chỉ có 2 người sinh sống thường xuyên là bố mẹ của gia chủ. Dù được xây dựng với kết cấu 3 tầng, nhưng phòng ngủ của bố mẹ lại được vị đại gia thiết kế ngay tại tầng 1 nhằm thuận tiện di chuyển đến phòng ăn và khu vực hồ cá koi bên ngoài.

Không gian nghỉ ngơi được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết. Toàn bộ viền giường đều được mạ vàng, kết hợp hoa văn chạm khắc cầu kỳ, toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Trên tầng 2 là phòng ngủ master mang phong cách cung điện châu Âu, phủ tông vàng chủ đạo, tạo cảm giác lộng lẫy như trong các dinh thự hoàng gia.

Đáng chú ý, chiếc đệm trong phòng master có giá hơn 200 triệu đồng, thuộc dòng sản phẩm cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Tính tổng thể, nội thất trong căn phòng này ước tính trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng, thể hiện mức độ đầu tư mạnh tay và gu thẩm mỹ xa hoa của vị đại gia xứ Kinh Bắc.

Khu vực phòng ngủ của bố mẹ gia chủ được dát vàng nhiều chi tiết

Ước tính nội thất trong phòng ngủ master ở tầng 2 khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ảnh: NhaTo