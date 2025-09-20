Biệt thự cổ trên 'đất kim cương' của giọng đọc huyền thoại Thanh Hùng

Trong quá trình làm nghề, NSƯT Thanh Hùng thừa nhận không tránh khỏi những vấp váp, sai sót, thậm chí ông từng gặp sự cố "vạ miệng". "Một lần dẫn bản tin thời tiết, tôi đã nói: 'Xin bà con yên tâm, cơn bão số 3 đã vào nước khác'. Sau đó, tôi cảm thấy không ổn, đáng ra phải nói, cơn bão không vào nước ta sẽ hợp tình hợp lý hơn. Dù không có cơ hội sửa sai, nhưng mỗi lần sai là một lần trưởng thành hơn về nghiệp vụ", ông nói.