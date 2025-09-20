Cuộc sống bình dị của NSƯT Thanh Hùng ở tuổi 80.
Biệt thự cổ trên 'đất kim cương' của giọng đọc huyền thoại Thanh Hùng
Đỗ Quyên - Đức Nguyễn |
Ở tuổi 80, NSƯT Thanh Hùng mãn nguyện khi có cuộc sống bình dị bên người vợ gắn bó nửa thế kỷ. “Vợ đi chợ, nấu cơm thì tôi quét nhà, rửa bát. Tôi may mắn có người bạn đời hiểu mình. Được sự ủng hộ của vợ, tôi chẳng ngại điều gì”, NSƯT Thanh Hùng nói.
