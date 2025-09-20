HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biệt thự cổ trên 'đất kim cương' của giọng đọc huyền thoại Thanh Hùng

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn |

Ở tuổi 80, NSƯT Thanh Hùng mãn nguyện khi có cuộc sống bình dị bên người vợ gắn bó nửa thế kỷ. “Vợ đi chợ, nấu cơm thì tôi quét nhà, rửa bát. Tôi may mắn có người bạn đời hiểu mình. Được sự ủng hộ của vợ, tôi chẳng ngại điều gì”, NSƯT Thanh Hùng nói.

Cuộc sống bình dị của NSƯT Thanh Hùng ở tuổi 80.

Với những vị khách lần đầu ghé thăm nhà NSƯT Thanh Hùng ở phố Chu Văn An (Hà Nội), chắc hẳn lúng túng khi có tới 4 chiếc chuông bấm ở cổng. Chưa kịp hỏi, NSƯT Thanh Hùng giải thích vợ chồng ông sống cùng các anh chị em khác trong căn biệt thự cổ.

Ở tuổi 80, NSƯT Thanh Hùng bị cao huyết áp, xương khớp. Hàng ngày, ông dậy từ 5h30 tập thể dục, đi bộ. Nếu không ra ngoài hay bận xử lý công việc, NSƯT Thanh Hùng ở nhà đọc sách, xem các bản tin, chương trình trên truyền hình cùng vợ.

"Do tuổi tác, sức khỏe không được như trước nhưng tôi vẫn cố gắng luyện thanh, vận dụng các bài tập để giữ cột hơi, duy trì niềm đam mê dẫn chương trình", NSƯT Thanh Hùng nói ông vẫn nhận lời làm MC một số sự kiện phù hợp.

NSƯT Thanh Hùng không dám nhận mình là người có "giọng đọc huyền thoại" như danh xưng khán giả dành tặng. Ông cho rằng mình may mắn có giọng nói được khán giả quan tâm, góp ý. "Tôi luôn cố gắng để không phụ sự yêu mến của đồng nghiệp, khán giả", ông nói.

NSƯT Thanh Hùng chính thức chuyển từ môi trường quân đội sang Đài truyền hình Việt Nam vào tháng 2/1979. Lần đầu lên sóng, ông được lãnh đạo góp ý cứng nhắc, nghiêm túc, cần tươi tỉnh hơn và làm chủ trường quay.

"Xuất thân là giáo viên lại có thời gian đào tạo trong môi trường quân đội, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm phát thanh viên. Có những chương trình trực tiếp diễn ra trong tích tắc, đòi hỏi người dẫn phải vững vàng, tập trung cao độ, không để xảy ra sai sót đáng tiếc. Tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi lần lên sóng để sau các chương trình không cảm thấy nuối tiếc bởi mình đã làm tốt nhất", NSƯT Thanh Hùng chia sẻ.

Trong quá trình làm nghề, NSƯT Thanh Hùng thừa nhận không tránh khỏi những vấp váp, sai sót, thậm chí ông từng gặp sự cố "vạ miệng". "Một lần dẫn bản tin thời tiết, tôi đã nói: 'Xin bà con yên tâm, cơn bão số 3 đã vào nước khác'. Sau đó, tôi cảm thấy không ổn, đáng ra phải nói, cơn bão không vào nước ta sẽ hợp tình hợp lý hơn. Dù không có cơ hội sửa sai, nhưng mỗi lần sai là một lần trưởng thành hơn về nghiệp vụ", ông nói.

Theo NSƯT Thanh Hùng, ông chưa từng bị chê về ngoại hình hay giọng nói nhưng có nhắc nhở về trang phục, biểu cảm sao cho phù hợp với nội dung chương trình. "Có lần tôi mặc áo vest màu đỏ, bị nhắc nhở ngay. Cho đến lúc nghỉ hưu, tôi không bao giờ mặc lại chiếc áo đó nữa", ông nhớ lại.

Về đời tư, NSƯT Thanh Hùng hạnh phúc khi có vợ đồng cảm, thấu hiểu. Ông nói bạn đời không ghen nhưng thường xuyên nhắc nhở mỗi lần ông sai sót, khiếm khuyết trên sóng. NSƯT Thanh Hùng khẳng định vợ là khán giả nghiêm khắc nhất, giúp ông hoàn thiện mỗi ngày.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của NSƯT Thanh Hùng là vợ chồng công khai lịch làm việc, thường xuyên trao đổi để phối hợp nhịp nhàng, tránh vướng mắc, trục trặc.

"Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình hạnh phúc, sức khỏe và những năm tháng cuối đời ổn định. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt công việc, sứ mệnh được giao là phụng sự khán giả đại chúng. Không dám nói trước nhưng tôi thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại", ông nói.

Trong một góc của căn biệt thự cổ, NSƯT Thanh Hùng và vợ sống cuộc đời bình dị. Bà đi chợ, nấu cơm, ông rửa bát, quét nhà.

"Tôi may mắn có người bạn đời hiểu mình. Được sự ủng hộ của vợ, tôi chẳng ngại điều gì. Với tôi, tài sản quý nhất chính là tình yêu nghề và cuộc sống gia đình ổn định”, NSƯT Thanh Hùng nói.

Ca khúc Hồng Nhung cất tiếng hát khiến Trịnh Công Sơn phải đứng bật dậy, rơi cả kính
Tags

NSƯT Thanh Hùng

Thanh Hùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại