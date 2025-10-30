Biệt thự cổ Tiên Nguyễn và chồng chụp ảnh cưới cất giữ "kho báu của người giàu nhất thế giới"

Những thông tin xoay quanh đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Trong những khung hình cưới vừa được hé lộ, bối cảnh mà cặp đôi này lựa chọn cho sự kiện trọng đại của mình cũng gây tò mò không kém.

Đó là Two Temple Place - một trong những dinh thự cổ bậc nhất London, từng thuộc về người giàu nhất thế giới vào thế kỷ 19.

Ẩn mình ngay bên đại lộ Victoria Embankment, với tầm nhìn hướng ra dòng sông Thames thơ mộng, Two Temple Place được xem như “viên ngọc bí mật” giữa lòng London.

Tòa nhà được xây dựng theo phong cách Tân Gothic (Neo-Gothic), hoàn thành vào năm 1895 dưới bàn tay của kiến trúc sư lừng danh John Loughborough Pearson.

Chủ nhân đầu tiên của công trình là William Waldorf Astor - chính trị gia, doanh nhân, nhà từ thiện người Mỹ gốc Anh, từng được mệnh danh là người giàu nhất thế giới ở thời điểm đó. Bởi thế, Two Temple Place được xây dựng gần như không có giới hạn về ngân sách - một dự án xa hoa đúng nghĩa. Toàn bộ công trình được thi công và trang trí theo tiêu chuẩn cao nhất của thời Victoria, với những vật liệu quý hiếm và bền bậc nhất lúc bấy giờ.

Cùng khám phá toàn bộ căn nhà ở cả bên ngoài lẫn bên trong, lý do được coi là báu vật là đây chứ đâu:

Từ bên ngoài, Two Temple Place gợi nhớ đến những lâu đài cổ thời trung cổ. Toàn bộ ngoại thất được xây bằng đá Portland, loại đá vôi nổi tiếng từng xuất hiện trong nhiều công trình biểu tượng của Anh như St. Paul’s Cathedral hay Cung điện Buckingham. Trên đỉnh mái, chiếc chong chóng hình con tàu mạ vàng mô phỏng con thuyền Santa Maria của Christopher Columbus - biểu tượng cho tinh thần khám phá và tầm nhìn vượt đại dương mà Astor theo đuổi.

Khi bước tới cổng chính, du khách sẽ bắt gặp hai cột đèn đồng chạm khắc tinh xảo, chân cột trang trí bởi những thiên thần nhỏ (cherub) tượng trưng cho ánh sáng và tri thức. Một chi tiết thú vị là nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một trong các thiên thần đang... nghe điện thoại. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đây chính là ý đồ của Astor – ông muốn khẳng định mình là người hiện đại, tiên phong trong công nghệ, khi dinh thự của ông là một trong những ngôi nhà đầu tiên ở London được lắp đặt điện thoại.

Mỗi góc tường, mỗi ô cửa đều mang đậm dấu ấn quyền quý, với huy hiệu dòng họ Astor được chạm nổi trên khung đá. Nhìn từ phía sông, ánh nắng chiều chiếu lên bề mặt công trình, phản chiếu sắc vàng ấm áp trên nền đá xám, khiến dinh thự toát lên vẻ tráng lệ nhưng vẫn đầy chất thơ - đúng tinh thần của một London cổ điển và quý phái.

Nếu bên ngoài là một pháo đài kiên cố, thì nội thất bên trong Two Temple Place lại là cả một kho báu nghệ thuật đúng nghĩa:

Gỗ quý được sử dụng làm vật liệu chủ đạo, hòa cùng sắc trắng của đá cẩm thạch, tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa quyền lực.

Phần cầu thang trung tâm - một trong những điểm nhấn nổi bật nhất được trang trí bằng các bức tượng gỗ mô phỏng nhân vật trong tiểu thuyết “Ba chàng lính ngự lâm” của Alexandre Dumas, thể hiện niềm yêu thích văn học Pháp của chủ nhân.

Trần nhà và tường ốp gỗ đều được chạm trổ tỉ mỉ bằng tay, thể hiện trình độ thủ công đỉnh cao của nghệ nhân thời Victoria.

Đặc biệt, mái vòm và những ô cửa kính màu là chi tiết khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng. Dưới ánh nắng London, những mảng kính tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh, phản chiếu đủ sắc đỏ, xanh, vàng như một bức tranh chuyển động.

Đại sảnh (The Great Hall) cũng khiến du khách phải trầm trồ không kém, với các ô cửa kính màu rực rỡ do hãng Clayton and Bell chế tác. Một ô cửa mô tả bức tranh phong cảnh mùa hè ở Thụy Sĩ vào lúc bình minh (hướng đông), trong khi ô cửa còn lại khắc họa cảnh núi Alpine lúc hoàng hôn (hướng tây).

Trần nhà được làm từ gỗ gụ Tây Ban Nha (Spanish mahogany), vừa đảm bảo độ bền vượt thời gian, vừa mang đến vẻ sang trọng và ấm áp, hài hòa hoàn hảo với những ô cửa kính màu rực rỡ và dải phù điêu mạ vàng trong đại sảnh.

Một trong những cánh cửa nội thất chạm khắc tinh xảo bên trong tòa nhà, thể hiện tay nghề thủ công điêu luyện và sự chú trọng đến từng chi tiết của các nghệ nhân.

Sàn cầu thang và đại sảnh được lát bằng các loại đá bán quý, đá cẩm thạch,... tạo nên vẻ sang trọng và tráng lệ ngay từ những bước chân đầu tiên. Từng chi tiết ở đây không chỉ là lối di chuyển mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, khiến bất cứ ai bước lên cũng cảm nhận được sự xa hoa, tinh tế.

Nhưng ẩn sau vẻ lộng lẫy ấy, Two Temple Place còn cất giữ những bí mật ít người biết.... Giữa những bức tường ốp gỗ gụ là những cánh cửa bí mật được thiết kế khéo léo đến mức khó ai nhận ra.

Theo ghi nhận từ các tài liệu và giới nghiên cứu kiến trúc, chính William Astor đã yêu cầu xây dựng các lối đi ẩn nối giữa văn phòng riêng và các phòng chức năng khác, để ông có thể di chuyển kín đáo trong tòa nhà mà không gây chú ý. Khi mở ra, cánh cửa hé lộ lối đi nhỏ dẫn tới căn phòng lớn nhất của dinh thự - không gian từng được sử dụng để tiếp khách cấp cao. Chi tiết này được giới chuyên môn đánh giá là đỉnh cao của tính riêng tư và sự tinh tế trong kiến trúc quý tộc Anh, vừa thực dụng vừa giàu tính biểu tượng.

Không chỉ dừng ở đó, bên trong Two Temple Place còn có két champagne bằng gỗ, những ngăn tủ bí mật được giấu khéo léo trong các bức tường, cùng hàng loạt điêu khắc lấy cảm hứng từ thần thoại, văn học và lịch sử châu Âu.

Hơn một thế kỷ trôi qua, Two Temple Place vẫn giữ được trọn vẹn vẻ tráng lệ ấy. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm hẹn của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và xa xỉ bậc nhất nước Anh. Bởi thế, không khó hiểu khi Tiên Nguyễn chọn nơi này làm phông nền cho bộ ảnh cưới của mình.

Theo thời gian, tòa nhà trải qua nhiều đời chủ khác nhau, trước khi được chuyển giao quyền quản lý cho quỹ từ thiện Bulldog Trust vào năm 2011. Từ đó, Two Temple Place trở thành không gian trưng bày nghệ thuật, đồng thời là địa điểm cho thuê tổ chức các sự kiện sang trọng - từ đám cưới, tiệc ra mắt sản phẩm, đến trình diễn thời trang, hay quay phim điện ảnh.

Chi phí thuê ban ngày (9 h – 17 h) tại Two Temple Place bắt đầu từ khoảng 8.000 bảng Anh (khoảng 280 triệu đồng) (chưa bao gồm VAT). Giá thuê cả ngày kèm tối (9 h – 23 h) từ 16.500 bảng Anh (khoảng 580 triệu) trở lên. Đối với sự kiện cưới trọn gói (ceremony & reception) giai đoạn 2025 – 2026, mức thuê bắt đầu từ 15.000 bảng Anh (khoảng hơn 540 triệu).

Nguồn: Living London History Tours, twotempleplace