Biệt thự bạc tỷ bề thế được vì như "thiên đường nghỉ dưỡng" của vợ chồng cầu thủ đình đám

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ. Đó là lối đi lát đá xám xen sỏi trắng, hai bên phủ kín cây xanh mướt mắt, được cắt tỉa gọn gàng.

Một góc biệt thực bạc tỷ nhà Văn Hậu - Hải My sắp tân gia.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe ảnh chụp một lối đi sân vườn được lát đá xám xen kẽ sỏi trắng, hai bên là thảm cây xanh mướt với nhiều loại thực vật được cắt tỉa gọn gàng.

Đặc biệt, phần mái che được làm từ khung thép đen và tấm polycarbonate trong suốt, vừa chắc chắn vừa hiện đại tạo nên vẻ sang trọng và tinh tế. Không gian này vừa mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên, vừa cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết của cặp đôi trẻ.

Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự trong quá trình xây dựng.

Theo chia sẻ từ Doãn Hải My, căn biệt thự đã hoàn thiện khoảng 80% và sẽ sớm khánh thành trong năm nay. Đây là kết quả của sự đồng lòng và tâm huyết của cả hai vợ chồng trong gần một năm qua.

Dù chỉ tiết lộ một góc nhỏ, nhưng nhiều người cũng dễ dàng hình dung ra quy mô và độ sang chảnh của căn biệt thự. Với phong cách kiến trúc hiện đại, phối hợp hài hòa giữa mảng xanh và nội thất tinh tế, tổ ấm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hứa hẹn sẽ là một trong những biệt thự đáng mơ ước của giới cầu thủ Việt.

Nói về "ngôi nhà mơ ước", Hải My cho biết đây là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. "Lúc này là lúc nôn nóng, háo hức được về nhà mới nhất đây", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ, bộc lộ niềm hạnh phúc và kỳ vọng dành cho tổ ấm tương lai.

Bản thiết kế 3D căn biệt thự sang trọng nhà Văn Hậu - Hải My.

Căn biệt thự mang phong cách hiện đại tối giản, vừa sang trọng, thanh lịch, vừa tránh sự rườm rà. Vợ chồng cô đặc biệt chú trọng yếu tố ánh sáng và không gian mở. "Cả hai đều mong muốn ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể nên đã thiết kế giếng trời cùng hệ thống cửa sổ, cửa kính lớn để đón nắng, đón gió", Hải My nói. Chính điều này tạo nên sự thoáng đãng, trong lành, giúp các thành viên luôn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên dù sống giữa lòng thành phố.

Ngôi nhà gồm 3 tầng và 1 tum, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một gia đình trẻ. Tầng 1 là phòng khách rộng, bếp và khu vực ăn uống, nơi cả nhà quây quần mỗi ngày. Tầng 2 dành cho phòng ngủ của bé Lúa - con trai đầu lòng, cùng một phòng ngủ phụ tiện nghi. Tầng 3 là không gian riêng của vợ chồng Văn Hậu - Hải My, gồm phòng ngủ chính, phòng thay đồ và nhà vệ sinh riêng, mang lại sự thư giãn tối đa. Tầng tum được bố trí phòng thờ trang nghiêm, phòng làm việc yên tĩnh và một phòng ngủ phụ nhỏ, đảm bảo vừa tiện nghi vừa riêng tư.

Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi.

Kể từ sau đám cưới vào cuối năm 2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc. Từ những chuyến du lịch, những buổi hẹn hò ngọt ngào cho đến quá trình hoàn thiện "ngôi nhà mơ ước", cả hai luôn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Căn biệt thự bạc tỷ không chỉ là chốn đi về mà còn là biểu tượng cho sự nỗ lực, đồng hành và yêu thương mà vợ chồng trẻ dành cho nhau. Với sự viên mãn trong tình yêu, gia đình và sự nghiệp, cặp đôi được xem là hình mẫu lý tưởng của thế hệ cầu thủ và người đẹp Việt Nam hiện nay.

Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.

Gia đình hạnh phúc của Văn hậu - Doãn Hải My.

Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày vợ chồng Văn Hậu – Hải My chính thức "tân gia" và chia sẻ toàn cảnh không gian sống bạc tỷ này. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một căn biệt thự mà còn là minh chứng cho hành trình xây dựng tổ ấm đầy tình yêu, nỗ lực và hạnh phúc viên mãn.