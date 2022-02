Biết nơi để két sắt, nhân viên cũ đột nhập trung tâm thương mại trộm 1,3 tỉ đồng

Ngày 19-2, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ Phạm Hữu Tài (SN 1980, ngụ phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi " Trộm cắp tài sản".

Nghi phạm Tài tại nơi tạm giam - Ảnh Công an Ninh Bình

Theo Công an TP Ninh Bình, sáng 17-2, công an nhận tin báo về việc một trung tâm thương mại thuộc phường Tân Thành (TP Ninh Bình) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và lấy đi 1,29 tỉ đồng.

Chỉ sau 30 giờ truy vết, công an xác định Tài là nghi phạm gây án nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ. Khám xét nơi ở của Tài, lực lượng chức năng thu giữ số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do làm ăn thua lỗ nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào trung tâm thương mại để ăn trộm. Do đây là công ty Tài từng làm việc nên biết nơi để két sắt.

Sau khi trộm cắp gần 1,3 tỉ đồng Tài mang tiền về nhà cất giấu, tuy nhiên khi chưa kịp tẩu tán tang vật thì công an đã bắt giữ Tài.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình điều tra, xử lý theo thẩm quyền.