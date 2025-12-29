Biết nghệ sĩ rút lui, vì sao BTC 'Về đây bốn cánh chim trời' không báo huỷ sớm cho khán giả?

Concert Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình. Tuy nhiên, sát thời điểm diễn ra, concert bất ngờ bị huỷ mà không báo trước.

Là một trong những ca sĩ được mời tham gia biểu diễn, Phạm Thu Hà cho biết, cô thực sự sốc trước cách tổ chức “thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng nghệ sĩ lẫn khán giả”. Theo nữ ca sĩ, hầu hết nghệ sĩ tham gia đều đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu, chuẩn bị nghiêm túc cho chương trình mang ý nghĩa tri ân bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam: Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Phạm Thu Hà là một trong những ca sĩ được mời tham gia biểu diễn, bức xúc lên tiếng.

Ca sĩ Phạm Thu Hà kể, diva Hồng Nhung cùng vợ chồng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bay từ TP.HCM ra Hà Nội; diva Hà Trần, ca sĩ Thanh Thụy đáp chuyến bay dài từ Mỹ về nước. Tất cả đều sắp xếp lịch trình, sức khoẻ và công việc cá nhân để góp mặt, với mong muốn cống hiến cho khán giả đêm nhạc ý nghĩa.

Tuy nhiên, sáng 28/12, khi đến tổng duyệt, Phạm Thu Hà nhận ra sự bất thường: sân khấu vắng nhạc công, không thể tổng duyệt. Nguyên nhân được xác định là ban tổ chức không thực hiện đúng các cam kết tài chính trong hợp đồng, khiến các nhạc công ''đình công''.

Theo nữ ca sĩ, đến 17h chiều, vẫn không có bất kỳ xác nhận rõ ràng nào từ ban tổ chức về việc chương trình có diễn hay không. Nếu có thì việc tổng duyệt với các nghệ sĩ cũng sẽ không kịp.

Phạm Thu Hà chia sẻ video tổng duyệt không có nhạc công vào sáng 28/12.

Phạm Thu Hà bức xúc nói trong hơn chục năm làm nghề, cô chưa từng gặp chương trình nào “lộn xộn ở tất cả các khâu” như vậy. " Đến thời điểm này hơn chục năm tôi làm nghề, chưa có chương trình nào lộn xộn như chương trình này về tất cả các khâu. Khi không làm đúng hợp đồng, các nghệ sĩ không thể tham gia được là điều hiển nhiên. Chưa kể, Ngọc Việt từng chậm thanh toán với nghệ sĩ ở các show trước.

Để cống hiến, để hát thì ai cũng thích, tôi cũng vậy, tôi có thể hát miễn phí show này nhưng ban tổ chức phải ngồi lại, nhìn thẳng vấn đề tài chính hiện tại của ê-kíp cũng như đối diện và xin lỗi các nghệ sĩ. Nghệ sĩ tiền rất quan trọng nhưng rất cần được tôn trọng…, Phạm Thu Hà nói thêm.

Điều khiến nữ ca sĩ bức xúc nhất là việc sát giờ diễn, ban tổ chức vẫn không thông báo huỷ chương trình cho khán giả, dù nghệ sĩ không thể tiếp tục tham gia. " Khán giả mua rất nhiều vé rồi. Các nghệ sĩ hoãn, huỷ diễn rồi. Tại sao không thông báo với khán giả, đơn vị tổ chức muốn gì? Các bạn không muốn trả lại tiền khán giả hay muốn đổ lỗi cho nghệ sĩ? Tại sao không thông báo sớm? Đơn vị tổ chức muốn giữ tiền vé hay đổ trách nhiệm sang nghệ sĩ?” , cô đặt câu hỏi.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, Phạm Thu Hà cho biết cô và nhiều nghệ sĩ đang chờ câu trả lời chính thức từ ban tổ chức, đồng thời mong muốn có hướng giải quyết công bằng, rõ ràng cho nghệ sĩ và khán giả. Nữ ca sĩ cũng hy vọng công chúng hiểu rõ nội tình của show, tránh việc nghệ sĩ bị quy trách nhiệm cho một sự cố ngoài ý muốn.

Không riêng Phạm Thu Hà, nhiều nghệ sĩ khác cũng lên tiếng. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc khẳng định trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ, nhạc công và ê-kíp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bao gồm việc giữ lịch biểu diễn, tham gia tập với dàn nhạc, sắp xếp thời gian và phối hợp làm việc theo yêu cầu từ phía đơn vị tổ chức. Việc huỷ chương trình là quyết định đơn phương từ phía đơn vị tổ chức, hoàn toàn không xuất phát từ phía các nghệ sĩ.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết việc huỷ chương trình là quyết định đơn phương từ phía đơn vị tổ chức, không xuất phát từ nghệ sĩ.

Ca sĩ Lê Hiếu cũng xác nhận không thể biểu diễn trong đêm nhạc, cho biết anh cùng ê-kíp đã tập luyện nghiêm túc nhưng chương trình liên tục thay đổi thông báo huỷ – diễn, không đảm bảo chất lượng và thời gian như cam kết ban đầu.

Trước đó, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của show đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo không tham gia chương trình "Về đây bốn cánh chim trời".

Theo nhạc sĩ, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, gồm: từ hoà âm, phối khí, cho đến tập luyện liên tục trong 4 ngày nhằm đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, ban tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Điều này khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo, buộc các nghệ sĩ phải đưa ra quyết định rút lui.

Khán giả hỗn loạn khi đến địa điểm biểu diễn mới được thông báo huỷ show.

Trong tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, đại diện ban tổ chức lên sân khấu xin lỗi và thông báo hoãn show vì “lý do bất khả kháng” khi khán giả đến đông đủ. Không chấp nhận lời xin lỗi, nhiều khán giả đã lao lên sân khấu, yêu cầu ban tổ chức giải thích rõ ràng. Nhiều người bức xúc trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, coi thường người xem, yêu cầu hoàn vé.

Trước giờ diễn, công tác truyền thông của ban tổ chức liên tục gây hoang mang. Khoảng 19h cùng ngày, fanpage chương trình đăng thông báo hoãn show vì điều kiện chưa đủ để tổ chức. Chỉ ít phút sau, bài viết này bị xoá và thay bằng thông báo chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Khi khán giả đã tập trung đông đủ tại điểm diễn, đến gần 22h, fanpage ban tổ chức tiếp tục đăng thông báo chính thức hoãn show và sẽ liên hệ toàn thể khán giả mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan.